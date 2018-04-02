Два года назад. Bellingcat — о Четырехдневной войне: «И Азербайджан не достиг ничего»

Сегодня 2-го апреля исполняется 2 года со дня начала Четырехдневной войны, развязанной коррумпированным клептократическим режимом Алиева в Азербайджане против Республики Арцах. Вспоминая события двухлетней давности, следует отметить, что вновь публикуемый ниже отчет наиболее детально и правдиво описывает ход боевых действий за период 2-5 апреля 2016г. Во всяком случае, ни одного факта, приведенного ниже, не опровергнуто.

Сайт журналистских расследований Bellingcat, который ранее опубликовал отчет и сбитом малайзийском «Боинге» на востоке Украины, в своей публикации от под заголовком «Постепенная эскалация карабахского конфликта со стороны Азербайджана» 22 апреля 2016г отразил боевые действия в ходе Четырехдневной Карабахской, или Второй Карабахской войны, снабдив материал соответствующими спутниковыми фотографиями и схемами.

Красной чертой обозначено расстояние от демаркационной линии до недавно взятой высоты Леле-тепе, составляющее около 1 км.

2 апреля из северных деревень Нагорного Карабаха начали поступать многочисленные сообщения о масштабном наступлении азербайджанских войск. 3 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев в открытую заявил, что чувствовал необходимость что-то предпринять в ответ на полное отсутствие прогресса в переговорах по мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. Его речь была процитирована международными СМИ: «Если армянский солдат не хочет умирать, пусть убирается с нашей земли»[i]. Для захвата сёл и деревень, расположенных на территории Нагорного Карабаха вдоль линии фронта, азербайджанские войска применили тактику блицкрига. Военные действия прекратились 5 апреля. Четырехдневная война стала результатом эскалации карабахского конфликта, который находился в промежуточном состоянии «ни войны, ни мира» последние 22 года, со времен войны 1988–1994 годов, которая унесла жизни 30 тысяч человек.

Армяне живут в Карабахе с незапамятных времен. Столкновения в этом регионе начались с прибытием тюркских кочевников в 1750-х годах. Первопричина конфликта так и остается неизвестной, при этом военные столкновения с переменным успехом продолжались до конца XX века. Азербайджанские историки считают, что этот регион по праву принадлежит их народу, так как он является прямым потомком кавказских албанцев, принявших христианство. В советскую эпоху в Нагорном Карабахе установилось хрупкое перемирие, заключенное по приказу советского правительства. Предвидя близкий конец Советского Союза, в декабре 1991 года в Нагорно-Карабахской автономной области провели референдум, на котором подавляющее большинство проголосовало за создание независимого государства. На тот момент боевые действия уже шли полным ходом и продолжались до прекращения огня в 1994 году. С тех пор конфликт время от времени обострялся, ставя под угрозу перспективу мирного урегулирования [ii].

В результате подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году масштабные военные действия прекратились, однако условия соглашения не удовлетворили ни одну из сторон. С одной стороны, победа не принесла Нагорному Карабаху признания желанной независимости, и будущее его оставалось весьма туманным. С другой стороны, Азербайджан фактически утратил контроль над некоторыми районами за пределами автономной территории Нагорного Карабаха и регулярно провоцировал столкновения, стремясь таким образом оказать давление на Армению и добиться выгодного до себя компромисса с ее стороны. Переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ зашли в тупик, и Азербайджан в итоге открыто заявил о том, что может применить силу, чтобы достичь своих целей [iii].

Представители армянской разведки и специалисты по анализу видовой информации заметили сдвиг в стратегии Азербайджана в 2014 году. Баку теперь работает в двух направлениях. С одной стороны, Азербайджан пытается постепенно и незаметно накалить обстановку в пограничной зоне в надежде застать Армению врасплох, о чем свидетельствует планомерное наращивание количества боевой техники и тяжелого вооружения с 2014 года по 2016 год, а также участившиеся пограничные конфликты. С другой стороны, в день нападения Азербайджан использует всю свою военную мощь, пытаясь в ходе блицкрига захватить оказывающие сопротивление посты и вернуть себе часть территории, в чем мы смогли убедиться на прошлой неделе. Ричард Киракосян, учредитель и директор Центра региональных исследований в Ереване, отмечает: «В отличие от предыдущих конфликтов, новая стратегия Азербайджана заключается в том, чтобы захватить и сохранить новые территории» [iv].

2 апреля Азербайджану действительно удалось застать Армению врасплох. Перестрелки, захват и освобождение боевых постов, расположенных вдоль демаркационной линии, а также периодическое применение сил спецназа с целью занять новые траншеи за 22 года режима прекращения огня стали привычным делом, но произошедшие в начале апреля столкновения были намного более ожесточенными. Совершенно новый характер придал конфликту беспорядочный и масштабный артобстрел мирного населения карабахских сёл и деревень, расположенных вдоль линии фронта. Кроме того, азербайджанские войска впервые применили систему «Смерч» и огнеметную систему ТОС-1А. Армения не осталась в долгу, постаравшись сдержать атаку при помощи гаубиц. 2 апреля, в день неожиданного нападения, интенсивные бои велись вдоль всей линии фронта в Нагорном Карабахе. Карабахские войска приняли на себя основной удар, сдерживая нападение у сёл Талыш и Мадагиз на северо-востоке.

С карабахской стороны граница тщательно укреплена, вдоль нее расположено много покинутых деревень. В связи с этим совершенно непонятно, почему азербайджанские войска подвергли беспорядочному артобстрелу три населенных пункта, в которых еще осталось мирное население. Возможно, таким образом они пытались сломить боевой дух карабахского народа, хотя существует и более простое объяснение: их целью было посеять панику среди мирного населения, что послужило бы отвлекающим маневром, позволяющим наземным подразделениям азербайджанской армии продолжить активную борьбу за позиции на южной части фронта и одновременно усилить артобстрел по всей длине демаркационной линии.

При этом оба государства предпочли не использовать всю свою военную мощь, а ограничиться локальными боями вдоль линии фронта. Военные доктрины не позволяют им мобилизовать собственные резервы, а также вовлекать в конфликт другие страны региона или мировые державы. Именно поэтому Армения не нанесла ни одного удара по важным объектам инфраструктуры в тылу противника – подобная мера в оборонительной стратегии Армении рассматривается как крайняя. Азербайджан также довольствовался бомбежкой приграничных сёл и деревень; было объявлено, что Степанакерт не пострадал. Тем не менее, президент Азербайджана заявил, что готов атаковать Степанакерт, если карабахские войска не оставят спорные территории. Президент Армении Серж Саргсян пригрозил ответным ударом. Он также добавил, что может признать независимость Нагорного Карабаха – а этот шаг усугубит конфликт.

В первый день вооруженных столкновений азербайджанские подразделения вошли в село Талыш. Сопротивление прекрасно подготовленным спецназовцам оказывали солдаты-срочники из Армии обороны Нагорного Карабаха. Неизвестно, когда именно Нагорный Карабах задействовал свой спецназ для очистки местности, освобожденной от войск противника. В ходе боев вооруженные силы Азербайджана применили несколько танков, проверив таким образом на прочность противотанковую оборону Армении. Согласно имеющейся у Bellingcat информации, в противостоянии участвовали противотанковые батальоны Нагорного Карабаха: удалось установить, что некоторые погибшие в ходе военных столкновений входили в состав различных спецподразделений, которые принимали участие в битве за высоты, расположенные к северу и северо-западу от села Талыш.

Азербайджанский проправительственный новостной портал Haqqin.az не замедлил похвастаться военными достижениями, в первую очередь, в районе Талыша [v]. В армянских СМИ подтвердили, что за Талыш и Мадагиз велись бои [vi]. Тем не менее, темп наступления азербайджанских военных сил вскоре замедлился. Карабахская армия взяла ситуацию под контроль и 3 апреля отвоевала у противника территорию в районе Талыша. Вернуть все свои посты ей к тому времени еще не удалось, и военные действия продолжались до 4 апреля.

Отступление карабахских подразделений ко второй линии было хорошо продуманной стратегией, цель которой – освободить пространство для артиллерийского удара по карабахским окопам первой линии, в которые тут же устремились азербайджанские солдаты. Благодаря тому, что азербайджанские войска заняли первую линию обороны, армии Нагорного Карабаха удалось укрепиться на второй линии, успешно противостоять обстрелу и отразить наступление наземных подразделений. Затем она начала интенсивный артобстрел окопов первой линии, в которых на тот момент находились азербайджанские военные. Итак, в первые два дня вооруженных столкновений Нагорному Карабаху пришлось уступить азербайджанским спецподразделениям 8 постов [vii], но затем азербайджанский спецназ попал под обстрел на только что занятых позициях и в итоге оказался в окружении карабахских солдат. Вооруженные силы Нагорного Карабаха совершили хорошо продуманный маневр охвата с наступлением во фланг, чем добились значительных потерь среди превосходящих их по численности сил противника. Именно этой тактикой можно объяснить огромные потери Азербайджана в личном составе, а также в вооружении и военной технике. Почему азербайджанское правительство готово было понести такие большие финансовые и военные потери в ходе не очень значительного наступления в пограничной зоне, пока остается неясным.

Вечером 3 апреля Ильхам Алиев в одностороннем порядке объявил о прекращении огня. Это было тонкое политическое и военное решение, цель которого – победить в информационной войне и по возможности смутить карабахских стратегов, планирующих наземные операции. Западные СМИ и некоторые мировые лидеры сейчас же обвинили Армению в одностороннем продолжении боевых действий. Тем временем, фактически никакого прекращения огня не было, наоборот, после заявления Ильхама Алиева наступательная операция на южные районы Нагорного Карабаха набрала обороты. Сделано это было в попытке отвести огонь карабахских войск, сдерживающий линию наступления в районе Талыша, Мадагиза и Мардакерта. Аналитики приходят к выводу, что главной политической целью, которую преследовал Азербайджан, был захват территорий. Эту теорию доказывает постановочный новостной сюжет о взятии азербайджанскими войсками Талыша. Если говорить о более масштабных задачах, то, возможно, Азербайджан стремился пробить линию бороны и занять стратегически важные позиции на южной части фронта, о чем можно судить по захвату поста Леле-тепе, удачно расположенного на холме [viii].

Для Нагорного Карабаха главными проблемами были затраты на артобстрел целей и своевременное пополнение боеприпасов. Эта непризнанная республика располагает небольшим военным бюджетом, и для нее было бы слишком затратно сбивать вертолеты или небольшие цели (например, беспилотники) при помощи сложных систем противовоздушной обороны в рамках краткосрочных военных действий. Нехватка боеприпасов и других средств стала бы очень серьезной проблемой в том случае, если бы Азербайджан решил продолжить наступление или перейти к полномасштабным военным действиям. В ходе Четырехдневной войны войска Нагорного Карабаха сбили один вертолет из РПГ и применяли ПЗРК в целях противовоздушной обороны, что привело к возникновению как логистических, так и финансовых проблем. Азербайджан не стал испытывать все возможности карабахской ПВО, он быстро свернул воздушные бои и перешел к применению недавно приобретенных израильских беспилотников-камикадзе [ix], которые из-за небольшой высоты полета оказались непосильными целями для не столь современных систем ПВО Нагорного Карабаха.

Азербайджанским войскам удалось прорвать линию обороны и достичь важнейших военных целей. Они не смогли удержать Талыш, но сохранили контроль над 8 постами (эту информацию подтвердили армянские СМИ [x]) и продолжили борьбу за них, сопровождавшуюся интенсивным артобстрелом вдоль всей линии фронта. К 4 апреля (третий день вооруженных столкновений) большинство жителей карабахских сёл и деревень в пограничной зоне вынуждены были уехать из зоны конфликта из-за обстрела. Только население Мардакерта, более крупного населенного пункта рядом с границей в северо-восточном секторе, отказалось покидать свои дома, несмотря ни на что. Армии Нагорного Карабаха пришлось принять срочные меры по обеспечению безопасности мирных жителей. В то же время она продолжала участвовать в интенсивных боевых действиях в надежде отвоевать захваченные противником боевые посты и восстановить ту позицию, которую она занимала до начала вооруженных столкновений. К вечеру 4 апреля карабахским войскам удалось оттеснить противника и отвоевать большую часть потерянных за предыдущие два дня постов. Благодаря применению таких тактик, как отступление, артобстрел и охват, солдатам-срочникам карабахской армии удалось отразить первый и самый мощный натиск азербайджанских спецподразделений, после чего карабахский спецназ начал очистку местности и занятие траншей и населенных пунктов, отвоеванных у противника.

Артобстрелу подверглись только пограничные районы, но сама война боевыми действиями не ограничилась. Азербайджан развернул масштабную информационную и кибернетическую войну с целью помешать Нагорному Карабаху в освобождении завоеванных территорий и сломить дух сопротивления. Азербайджанские хакеры взломали несколько новостных сайтов и социальных сетей Нагорного Карабаха и Армении. Хакеры тех в ответ перекрыли доступ к веб-сайтам правительства Азербайджана. Кроме того, по утверждениям некоторых источников, Нагорный Карабах прекратил обмен военной информацией через гражданские телефонные линии и интернет-каналы. Тем не менее, беспилотник-камикадзе нанес удар по автобусу, в котором ехали армянские добровольцы. По предположениям Bellingcat, этот инцидент произошел по причине того, что Азербайджан перехватил переговоры карабахских военных.

Еще одной проблемой для Нагорного Карабаха стали толпы добровольцев из Армении и прибытие в Степанакерт армянской династии, которая также хотела принять участие в конфликте, что стало серьезным испытанием для карабахской военной логистики. В результате, в добровольцы записывали только тех, кто прошел специальную подготовку.

На четвертый день азербайджанские войска вынуждены были уступить все занятые ранее боевые посты, кроме двух. Их тщательно спланированная и тактически проработанная наступательная операция была встречена достойным противодействием карабахской армии. 4 апреля стало последним днем вооруженного противостояния. Войскам Нагорного Карабаха удалось прекратить артиллерийский огонь и залпы из установок «Град» со стороны противника и бросить все силы на освобождение двух постов, все еще находящихся под контролем азербайджанских солдат. Азербайджан, в свою очередь, тоже сосредоточился на своей главной цели, а именно на удержании захваченных территорий, и если основные боевые действия вдоль линии фронта начали утихать, то борьба за высоту Леле-тепе и другие боевые посты, наоборот, ужесточилась. К тому времени мировые державы убедили стороны вступить в переговоры, опасаясь, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну. Нам еще предстоит выяснить, какие именно боевые посты и траншеи Армения уступила противнику в ходе военных действий, хотя мы уже знаем, что один из постов, захваченных азербайджанскими войсками, находится в северо-восточном секторе неподалеку от Талыша [xi]. Возможно, новостной сюжет о мнимом взятии Талыша на самом деле снимали в одном из окопов, расположенных неподалеку от этого села, или на северо-восточных высотах вблизи Талыша, где шли ожесточенные бои. Сведения о захвате другого боевого поста – Леле-тепе, расположенного южнее, ближе к городу Физули – подтвердило азербайджанское информационное агентство Day.az [xii]. Кроме того, есть съемка азербайджанских солдат, окапывающихся у поста Леле-тепе [xiii], и изображение траншей, найденное через сервис «Картинки Google» [xiv], совпадает с тем, что мы видим в этом сюжете. Правительство Нагорного Карабаха официально признало потерю двух «малозначительных» боевых постов. Однако по информации Bellingcat, под контролем азербайджанских войск находится еще несколько постов, каких именно – неизвестно. Кроме того, согласно проведенному нами анализу, южный пост Леле-тепе [xv]играет важную стратегическую роль, а значит, его взятие можно считать стратегической победой Азербайджана: он сможет выгодно использовать полосу открытого пространства шириной в 1 км на подступах к этому посту в ходе следующего вооруженного конфликта. Таким образом, аналитики приходят к выводу, что интенсивные боевые действия вдоль северной части фронта были, вероятно, отвлекающим маневром, благодаря которому азербайджанским военным удалось занять новые позиции в южном секторе пограничной зоны.

Исходя из характера наступательных действий азербайджанской армии, мы приходим к выводу, что первое наступление оказалось не таким эффективным, как было запланировано. Судя по тому, что говорилось в новостях о победе Азербайджана, целью было занять несколько населенных пунктов вдоль линии фронта. Решив пробить линию защиты любой ценой, азербайджанские войска применили сложную тактику, основанную на комплексных отвлекающих маневрах в северной и южной части фронта. Встретив отчаянное сопротивление, Азербайджан незамедлительно сменил тактику – именно этим объясняется заявление Ильхама Алиева о прекращении огня. Он поспешил заявить о победе, а на YouTube появились несколько видео, подтверждающих его слова. Так, в сюжете, опубликованном 3 апреля, показаны высоты Талыша со стороны Азербайджана, которые, вероятно, были взяты в день ожесточенных боев на окраине Талыша [xvi]. Тем не менее, в постановочном сюжете, загруженном на YouTube 8 апреля, в кадре едва промелькнула вершина какой-то горы, а репортер рассказывал о взятии Талыша, стоя рядом со знаком с его названием [xvii]. Других видеоматериалов, подтверждающих взятие этого населенного пункта, пока не появилось. По многочисленным сюжетам, снятым с высоты Леле-тепе, видно, что Азербайджан изо всех сил стремится доказать свою победу.

Обе стороны успешно применили хорошо продуманную военную стратегию, но при этом понесли больше потерь, чем предполагалось – в особенности это касается Азербайджана. Его армия понесла огромные людские и материальные потери, особенно если принять в расчет, что план по захвату новых позиций был реализован лишь частично. Потери обороняющейся стороны обычно составляют на две трети меньше, чем у наступающей стороны, а гениальная оборонительная стратегия Нагорного Карабаха как раз была нацелена на то, чтобы нанести противнику максимальный урон. Согласно имеющимся статистическим данным, армия Нагорного Карабаха потеряла около 50 человек убитыми, более 100 – ранеными, 18 числились пропавшими без вести. Позднее сообщалось, что потери были больше, звучала цифра более 70. Количество погибших дает представление о том, как яростно карабахская армия пыталась отвоевать занятые противником позиции. Возможно, карабахская сторона не объявила точное количество погибших сразу, пытаясь занизить эту цифру. На основании приведенных выше данных можно предположить, что азербайджанская армия понесла больше потерь. Сравнив различные оценки, мы пришли к выводу, что с ее стороны было как минимум 400 погибших, а это значит, что официальные данные, предоставленные азербайджанским правительством, также занижены. По некоторым оценкам, количество погибших азербайджанцев исчисляется тысячами, однако по нашим подсчетам убитых было от 400 до 500.

Спровоцировав вооруженные столкновения в начале апреля, Азербайджан лишился возможности сесть за стол переговоров с Арменией, нарушил Мадридские принципы и разрушил надежду на мирное урегулирование конфликта. Были армяне, которые предлагали уступить соседу спорные территории, но после нападения со стороны Азербайджана они резко изменили свое мнение. Такое развитие ситуации весьма неудачно и не сулит ничего хорошего в будущем. До событий 2 апреля Армения была готова пойти на компромисс. Азербайджан проявил несдержанность и решил действовать по принципу «все или ничего», что и привело к наступательной операции в начале апреля. В итоге Армения больше не согласится пойти на уступки, и Азербайджан не достиг ничего, а только лишил себя возможности провести конструктивные переговоры с Арменией.

[i] https://www.youtube.com/watch?v=TRWLP8t2DSA (на английском, перевод азербайджанского радио «Свобода»)

[ii]http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/09/war-looms-south-caucasus-150914105543346.html и

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/04/nagorno-karabakh-contested-narratives-160405132828 126.html.

[iii] https://www.stratfor.com/analysis/russia-trying-maintain-balance-caucasus.

[iv] http://www.regional-studies.org/news/events/briefings/541-040416.

[v] http://haqqin.az/news/67706.

[vi] http://www.tert.am/en/news/2016/04/06/Talish/1985131 иhttp://www.tert.am/en/news/2016/04/06/Talish/1985140.

[vii] http://www.yerkir.am/news/view/104389.html.

[viii] http://news.day.az/azerinews/767758.html и

https://www.youtube.com/watch?v=IcepglIxf_s&nohtml5=False.

[ix] http://www.timesofisrael.com/azerbaijan-said-using-israeli-drones-against-armenians/ и

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/08/suicide-drone-used-for-first-time-in-fighting-between-azerbaijan/.

[x] http://www.yerkir.am/news/view/104389.html.

[xi] https://www.youtube.com/watch?v=HmxVL2dk87s&nohtml5=False.

[xii] http://haqqin.az/news/67706.

[xiii] https://www.youtube.com/watch?v=IcepglIxf_s

[xiv] 39°24’29.14″N 47°16’6.28″E.

[xv] 39°24’29.14″N 47°16’6.28″E.

[xvi] https://www.youtube.com/watch?v=CJ9m0o5BAcw&nohtml5=False.

[xvii] https://www.youtube.com/watch?v=HmxVL2dk87s