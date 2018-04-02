Связь между невоспитанностью и медленным ростом экономики: комментирует автор нашумевшей стратегии

Проект Министерства образования и науки РА «Стратегия военно-патриотического воспитания учащихся», размещенный на сайте Министерства юстиции, стал предметом критики.

Напомним, что согласно проекту в основной, старшей, средней общеобразовательной школе, гимназиях и колледжах планируется ввести военно-патриотическое воспитание.

Необходимость внедрения стратегии авторы обусловили внутренними и внешними вызовами.

К внутренним вызовам авторы отнесли «наличие граждан, не желающих защищать родину, безразличие к военной службе и военным профессиям, тенденцию приобщения к чужой культуре, недисциплинированность и невоспитанность, рост среди детей школьного возраста (особенно старшей школы) явлений порочного уличного поведения (использование порочного уличного сленга и соответствующие поведенческие проявления), эмиграцию, обусловленное вышеперечисленными факторами медленное развитие экономики, наркоманию, токсикоманию, половую извращенность».

Aravot.am обратился к одному из авторов проекта, ведущему специалисту Управления по военно-спортивному и внешкольному воспитанию Министерства образования и науки Артуру Карапетяну с просьбой прокомментировать, что послужило основанием связывать друг с другом указанный в числе внутренних вызовов медленный рост экономики, эмиграцию и, скажем, невоспитанность, на которую указал один из экспертов?

Услышав наш вопрос, господин Карапетян сказал: «Я прошу полностью напечатать все сказанное мной, чтобы снова не поняли неправильно».

Мы так и поступили, представив замечания Карапетяна полностью: «Когда речь идет об эмиграции, медленном экономическом росте, наркомании, токсикомании и других явлениях, отмечу, что когда мы осуществляем какие-то действия в определенной среде, естественно, что это действие несет на себе влияние этой среды. То есть, сколько бы я ни пытался хорошо разжечь костер, если не будет кислорода, огонь не загорится. В какой среде мы теперь желаем воспитывать не только патриота, а вообще, человека, в качестве моральной личности, и в какой среде мы это делаем? То есть, если мы пытаемся, видим, что существует проблема эмиграции, и правительство на самом деле предпринимает все, чтобы пресечь ее, но поскольку она существует как явление, то находит отклик. Сегодня, если вы в курсе о состоянии в школах, то вам известно, что отцы у большей части детей находятся за границей. В воспитании детей должна принимать участие полная семья, в воспитательный процесс должен быть полноценно вовлечен отец. Мать занята другой работой. То есть, упущения начинаются с наших семей, а кузница воспитания находится в семье, и лишь затем перемещается в школу.

Что касается медленного роста экономики. Человек не может здесь обеспечить себе жизненный уклад и уезжает, и винить его в этом нельзя. Мы просто отметили эти внутренние и внешние вызовы как факт, как имеющее место явления, которые могут оказывать влияние на процесс воспитания. Дети в общеобразовательных школах остаются до 2 часов, а где они находятся после этого? Дома, на улице, или во внешкольных учреждениях, которых не так много. Большая часть находится на улице, где подвергается определенному воздействию, а затем приносит это влияние в школу.

То есть, на этот процесс влияет медленное развитие экономики, а не эти явления на экономику. Для обеспечения связи «семья-школа» семья должна быть на первом месте, чтобы суметь дать правильное воспитание, но если внимание семьи сконцентрировано на социальных проблемах, то при формировании личности человека мы будем сталкиваться с определенными сложностями.

По поводу той критики, когда говорят – а какая связь между школой и всем этим, люди попросту не знают о школе. В таком случае не надо говорить о том, чего не знают. Не надо говорить лишь ради того, чтобы показать – я высказался, я отругал».

Комментарии Карапетяна относительно других положений стратегии читайте в печатной версии «Аравот» от 31 марта.