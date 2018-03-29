Армяне «стали проклятьем на нашу голову»: Аллахшукюр Пашазаде

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде выступил в Баку на мероприятии, посвященном 100-летию «геноцида азербайджанцев». Об этом передает агентство Русарминфо.

«Армяне, которые 200 лет назад по воле Аллаха стали нашими соседями, к сожалению, стали проклятьем на нашу голову», — цитирует слова Аллахшукюра Пашазаде азербайджанское издание АПА.

Присутствовавшие на мероприятии журналисты попросили Аллахшукюра Пашазаде прокомментировать также заявление азербайджанского блогера Турала Садыглы о том, что братьям Пашазаде принадлежит жилой комплекс в Карловых Bарах, на что духовный лидер ответил, что это провокация против него и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее агентство сообщило, что председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшюкюр Пашазаде призвал объединиться всех мусульман ради Карабаха во время стамбульской конференции «Иерусалим: Город, освященный Божественным светом».