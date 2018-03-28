София Газарян: после нью-йоркского Карнеги Холла – в Ереван

Ее песню мы услышали волею случая, и первой нашей реакцией было удивление. Не только необыкновенной красотой ее исполнения. Но и тем, что мало что знали о ней. А армянской певице Софии Газарян (Sophia Gazarian) аплодировали переполненные Карнеги Холл и Линкольн Центр в Нью-Йорке, о чем мы узнали потом. Она рассказала нам о своем творческом пути, а также о планах на будущее, связанных с Арменией и Ереваном.

— София, Ваш творческий путь связан в значительной мере с Россией, где Вы получили серьезное профессиональное образование, имею в виду Российскую музыкальную Академию имени Гнесиных. И как получилось, что Вашу карьеру продолжили не в России, а в США?

— Я родилась в городе Баку, в семье с богатыми музыкальными традициями. Еще в 19-ом веке мой прадед, Никита Арутюнов, был известным музыкантом и педагогом в городе Шуши, культурном центре Кавказа. Мои артистические и музыкальные способности проявились уже в самом раннем возрасте. И я всегда знала, что моя жизнь обязательно будет связана с музыкой, со сценой. Уроки музыки, вокала, занятия в театральной студии, гастрольные поездки и съемки на телевидении в составе детского вокально-инструментального ансамбля, солисткой которого я являлась, все это было частью моего детства и шагами на пути к овладению профессией. Потом была Москва, где осуществилась моя главная мечта. Я стала студенткой Российской Музыкальной Академии имени Гнесиных. А после участия в конкурсе Ялта-91 началась моя профессиональная карьера в России.

Мне посчастливилось сотрудничать с самыми известными российскими авторами (И.Крутой, А.Морозов, А.Барыкин, А.Звездинский), выступать на самых главных сценах Москвы. Я много ездила по России, выступала на ТВ и радио. Но в какой- то момент вдруг поняла, что мне больше неинтересно существовать в рамках российской эстрады. Шел конец 90-х, формировались новые вкусы публики. И мне было все сложнее и сложнее находить музыкальный материал, с которым было бы интересно работать. Я находилась в поисках новой музыки, новых интересных творческих идей и проектов.

Именно в это время по воле судьбы я оказалась в Нью-Йорке и сразу же влюбилась в этот потрясающей красоты город, в его удивительный ритм, в его дух свободы творчества и самовыражения! Здесь же я познакомилась с талантливым пианистом Тиграном Мкртчяном. И у нас возникла идея совместного проекта: концертная программа, состоящая из любимых произведений армянской песенной классики. В ноябре 1997-го года на сцене легендарного Карнеги Холл состоялся мой первый сольный концерт, который прошел с аншлагом! Это и стало моим американским дебютом.

Самые яркие песни концерта вошли в альбом «This Moonlit Night», который я выпустила в том же году совместно с BMG Records.

Выступление в Карнеги Холл навсегда останется самым ярким и незабываемым событием моей творческой жизни. Эта волшебная историческая сцена обладает совершенно уникальным магическим действием, особой, неповторимой энергетикой. Поистине, прославленная и великая сцена!

Вслед за этим последовали новые предложения и новые выступления. Одним из самых крупных и запоминающихся стало шоу в знаменитом Линкольн Центр в Нью-Йорке.

Моя любовь к Америке продолжается и по сей день. Сегодня я живу и работаю в Нэшвилле. Нэшвилл – это «город музыки», центр американской музыкальной индустрии. Здесь у меня есть возможность близко общаться и работать с лучшими авторами, продюсерами и музыкантами, экспериментировать в разных музыкальных жанрах, совершенствовать себя как исполнителя.

— У Вас довольно разнообразный репертуар, от джаза до ереванского фольклора, поете на трех языках – армянском, английском, русском. Но тем не менее, что Вам ближе всего?

— Я всегда очень тщательно отношусь к выбору песен для своего репертуара. И для меня не имеет значения, на каком языке или в каком жанре написана песня. Самое главное это то, заставляет ли она чувствовать. Я не пишу сама своих песен. Поэтому для меня очень важно пропустить каждую песню через себя. Вложить в нее свое сердце и душу. Сделать своей.

Я никогда не боялась экспериментировать в творчестве, пробовать себя в новых жанрах, выходить из зоны комфорта, искать для себя что-то новое как артист, находить новые краски для самовыражения. Ведь это именно то, для чего я пришла в искусство.

— Как Вам удается в США с ее многоликой и мощной музыкальной культурой собирать большие аудитории в именитых залах – Карнеги Холл, Линкольн Центр?

— Любой музыкант, любой артист — это прежде всего человек со своей историей и жизненным опытом. И я, выходя на сцену, рассказываю своему слушателю свою историю. Я вкладываю в нее свои самые сокровенные мысли и чувства, надежды и сомнения, все хорошее и не очень, что встречалось на моем пути, свое отношение ко времени, в котором живу.

На моих концертах можно встретить людей самых разных поколений. Дети с мамами и папами, студенты, люди пожилого возраста. Наверное, каждый из них приходит за чем- то своим. Каждый хочет услышать в моей истории что-то, что затронет самые глубокие уголки его души и останется там надолго. Он приходит, чтобы вместе со мной переживать эмоции. Чтобы чувствовать. И чтобы вернуться за этим в следующий раз.

— Самый запомнившийся эпизод, инцидент (в хорошем смысле) во время Ваших выступлений и концертов?

— В 1995 году меня пригласили представлять Россию на международном конкурсе эстрадной песни в Польше. Наверное, излишне рассказывать об истории российско-польских политических отношений. Конечно, я не рассчитывала на особо теплый, дружелюбный прием польской публики. Но никогда не думала, что почувствую на себе последствия политического протеста польских музыкантов. На первой же репетиции Эстрадно-Джазовый Оркестр Польского Телевидения и Радио отказался аккомпанировать конкурсанту из России, мне, сославшись на сложность и «непонятность» партитуры. Я оказалась в очень нелегкой ситуации. Но ничто не могло сбить меня с намеченной цели.

Я точно знала, что буду делать то, для чего приехала сюда – петь, какой бы сложной не была моя задача. Я вышла на сцену огромного стадиона и пела свою конкурсную песню, эмоционально наполненную рок-балладу в сопровождении репетиционной версии оркестровки.

А покидала сцену под бурные овации публики. Это был триумфальный вечер! Я увезла домой высшую награду конкурса, Гран-При, которое мне было присуждено единогласным решением жюри. Более того, на следующий день, во время гала-концерта, все музыканты оркестра, которые отказались мне аккомпанировать, по одному подходили ко мне и просили прощения за свой поступок.

Я думаю, эта победа была самой важной в моей жизни. Не только потому, что я выиграла музыкальную награду и не потому, что это была победа музыки над политикой. Это была моя личная победа над самой собой. Я сумела найти в себе мужество, преодолеть сомнения и понять, что моя главная сила – это голос. Я не побоялась выйти с ним к публике и вышла победителем!

— Творящие «вовне» музыканты, представители культуры, шоу-бизнеса часто меняют свои имена, фамилии, выступают под псевдонимом, но Вы остались Софией Газарян. И получается, что это армянское окончание на «-ян» , фактически, не помешало?

— Всю свою жизнь я гордилась принадлежностью к великой армянской нации, гордилась нашей культурой, традициями, своими глубокими музыкальными корнями, и, конечно, своей фамилией. Несмотря на то, что профессиональная сцена появилась в моей жизни очень рано, в нашей семье никогда не ставился вопрос о смене моей фамилии. Точно такой же была моя позиция, когда я начала работать в России. Конечно, мне неоднократно советовали поменять фамилию на что-то более «удобное». Но моя фамилия – это моя сущность. И для меня эта фамилия всегда была «удобной». Хочу только добавить, что страна, где, для продвижения по карьерной лестнице требуется поменять фамилию, не может иметь будущего.

— А с кем бы Вы хотели выступить на одной сцене?

— Самым главным кумиром в искусстве для меня всегда был Сергей Параджанов. К сожалению, мне не суждено было быть современницей великого гения, сниматься в его фильмах или работать над саундтреками к его творениям. Я не могла бы представить себе большего счастья, чем возможность видеть великого мастера в работе. Существовать с ним в одном творческим пространстве.

Но я знаю, как богата талантами наша нация! И я уверена, что очень скоро у нас появится новый Параджанов. Новый гений, который впишет свою собственную страницу в историю мирового искусства. И я надеюсь, что вместе нам удастся создать что-то прекрасное и вечное.

— В США Вы известны, но в Армении о Вас почему-то не слышали. Здесь не слышали, как замечательно Вы поете песни великого Саят-Нова, Ваши джазовые исполнения. Нет ли у Вас намерений выступить в Армении с программой?

— Вот уже несколько лет подряд мы проводим свои семейные каникулы в Армении. И мне очень приятно наблюдать за тем, сколько новых интересных, ярких, талантливых имен появляется на местном музыкальном небосклоне. Конечно, у меня уже есть кое-какие идеи совместных проектов с армянскими музыкантами. И думаю, что скоро мне будет чем поделиться с вами.

— Какое произведение Вы считаете своей визитной карточкой?

— Я пою на нескольких языках, и для каждой слушательской аудитории — это разные песни. Например, если говорить о моих слушателях в Росссии, думаю, для них мой концерт не будет настоящим и полноценным, если в нем не прозвучит песня «Плачь, скрипка». Это произведение существует в моем репертуаре с первых же дней моего появления на профессиональной сцене. Оно сразу полюбилось моим слушателям, и ни одно мое выступление не прошло без исполнения этой песни. Думаю, люди, которые не знают меня по имени, узнают мой голос именно по этой песне.

Что касается песен на армянском языке, то это, пожалуй, «Krunk, Te Du Gnas». В своих концертах я всегда пою ее а-капелла. И аудитория обычно не расходится, пока не прозвучит эта песня. И именно ее я, как правило, исполняю на бис. «Krunk, Te Du Gnas» — совершенно уникальное, мощное и пронзительное по своей лирике и эмоциональному содержанию произведение. Оно никогда никого не оставляет равнодушным. Неважно, где, перед каким слушателем я исполняю эту композицию, она всегда принимается с восторгом и со слезами на глазах. Для меня такая реакция моей аудитории – это самый большой подарок и самое большое счастье.

— С кем из музыкантов Армении Вы сотрудничаете в Вашем творчестве?

— Мне всегда было интересно поработать с армянскими авторами. Первым таким опытом стало сотрудничество с талантливой поэтессой Кристиной Карапетян, которая еще и является преподавателем кафедры экономики Российско-Армянского (Славянского) университета. И вот совсем недавно вышли две мои новые песни: Heru Heru и Gnum Galis. Это результат нашей совместной работы с известным автором Нареком Стамболцяном. Я получила огромное удовольствие от этой работы. Нарек – профессионал высокого класса, умеющий тонко чувствовать исполнителя. И это только начало нашего совместного творчества.

— Несколько личных вопросов. Во имя чего Вы никогда не пойдете на компромисс?

— Жизнь артиста — это постоянный выбор, это поиск, сомнения, необходимость идти на компромиссы. Особенно если речь идет о женщине. Я очень хорошо помню, как в самом начале моей карьеры в России я обсуждала эту тему с моим старшим коллегой и другом. К тому времени этот артист был уже суперзвездой, любимцем миллионов.

Его слова я запомнила навсегда: «Никогда не нужно идти на компромиссы, которые противоречат твоим принципам, не нужно бояться отстаивать свои идеалы и ценности. И не нужно бояться прокладывать свой собственный пусть в искусстве. Да, этот путь сложнее, он требует огромной затраты душевных и эмоциональных сил. Но это путь к свободе, самоуважению и гармонии с самим собой. И успех, достигнутый на этом пути, намного более ценен и долговечен.»

Если сегодня это интервью читает молодой, начинающий артист или артистка, это самый главный совет, которым мне хотелось бы поделиться с ними.

— Принцип, который Вы никогда не нарушите?

— Мой самый главный принцип в жизни — это оставаться собой. Вне зависимости от ситуации и обстоятельств. Это мое жизненное кредо, мой стержень, который неподвластен изменениям. Все, что я делаю в жизни и в профессии, я делаю искренне и честно, оставаясь верной своим убеждениям и идеалам. Для меня быть собой- это проявление свободы, которая является самым главным подарком, подаренным мне судьбой.

— По Вашему мнению, что такое хорошая певица?

— Должна признаться, что это довольно сложный вопрос. Я думаю, «хорошая певица» — это субъективное понятие. У каждой группы слушательской аудитории есть свои «хорошие» и любимые певцы и певицы.

За последние десятилетия музыкальная индустрия изменилась до неузнаваемости. И сейчас уже трудно говорить о критериях, определяющих «хорошего» певца, которые существовали еще совсем недавно.

Для меня лично хороший певец — это артист, который способен перенести слушателя в свой собственный, неповторимый музыкальный мир. Мир, который завораживает и гипнотизирует. Мир, где есть место искреннему разговору, сильным чувствам и эмоциям. Настоящий артист – это артист, который умеет найти путь к каждому сердцу и сделать его добрее.

— В Вашем репертуаре есть замечательные песни на армянском языке. Как воспринимает их неармянская публика?

— Ранее в нашей беседе я уже упомянула мой диск «This moonlit night». Это собрание любимых армянских гусанских песен. Я получаю огромное количество откликов со всего мира от людей, которые слушали песни с этого диска. Людей, которые мало знакомы с Арменией и ее культурой. Мои слушатели в Америке, Японии, Китае, на Филиппинах с восторгом слушают Ashkharoomes Akh Chim Kashi. Слушают еще и еще раз… Я думаю, это прежде всего объясняется тем, что язык музыки универсален, он не имеет границ, он понятен человеку любой национальности. Армянская музыка вечна и прекрасна. Это одна из жемчужин мировой музыкальной культуры. В ее невероятном мелодизме заложена вся красота и глубина эмоций и переживаний. Моя задача как артиста – пропустить эту музыку через себя и, не потеряв ее первозданности, сделать ее современной, перенести ее в музыкальную эру, в которой мы живем сегодня. И я счастлива, что мне это удается.

Беседовала Гоар АКОБЯН

Газета «АРАВОТ»

27.03.2018г