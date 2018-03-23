Бессилие Алиева и предсказуемая истерика

Арцах неуклонно идет по пути международного признания

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Официальный Баку, как и следовало ожидать, поднял большой шум из-за американского визита президента Республики Арцах. И это в том случае, когда официальных встреч с представителями американской администрации Бако Саакян не проводил, но еще до начала визита в Баку уже подняли истерию, требуя у США «предпринять предотвращающие шаги».

Нервное, поведение Баку на самом деле свидетельствует о безвыходной ситуации, в которой находится Азербайджан. Дело дошло даже до того, что в ноте протеста адресованной США, азербайджанская сторона, например, призывала американские власти соблюдать «нормы международного права» и «не допускать на своей территории шагов, направленных против суверенитета Азербайджана».

В первый же день визита Бако Саакяна в США – 12 марта стало известно, что посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста, адресованную Госдепартаменту. «Данный шаг США наносит серьезный вред переговорному процессу, МИД Азербайджана расценивает его как деятельность против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, нарушение норм международного права, соответствующих резолюций СБ ООН и двусторонних азербайджано-американских документов»,- заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Можно представить, как нервничали в Баку, когда в журнале The National Interest появилась статья бывшего посол США в Армении Джона Эванса, в ней он подчеркивает, что «народ Арцаха имеет и может пользоваться теми же правами, что и мы все», и что пришло время международному сообществу принять Нагорный Карабах в сообщество наций.

«На этой неделе Вашингтон посетит демократически избранный президент Арцаха Бако Саакян. Он не будет принят администрацией Белого Дома отчасти потому, что Соединенные Штаты отмалчиваются по вопросу о том, должен ли Арцах в конечном итоге быть независимым от Азербайджана, которому он был передан произвольным решением Иосифа Сталина в 1921 году», — написал Джон Эванс. Он говорил о необходимости признания Нагорного Карабаха. Экс-посол убежден в превалировании права на самоопределение над принципом территориальной целостности: «Народ Арцаха должен иметь возможность пользоваться всеми теми правами, что и мы, и не быть изолированным».

В Баку прекрасно осознают, что означает визит Бако Саакяна в Соединенные Штаты. Это новый шаг на пути международного признания Арцаха после апрельской войны в 2016 году. Американская администрация, несмотря на свои интересы, в последние годы вела довольно жесткую политику по отношению к алиевскому режиму. В отношениях США-Азербайджан была очевидна определенная напряженность, с азербайджанской стороны озвучивалось недовольство американской политикой.

После апрельской войны, когда мир убедился в том, что имеет дело с добивающимся войны главой Азербайджана, сегодня больше, чем когда-либо для многих очевидно, что Арцаху другого пути не остается, кроме как международное признание.

А визиты иностранцев в Арцах, пополняющийся «черный список» Алиева, последний визит представителей властей Арцаха в США, хоть и постепенно, но четко показывают тот путь, по которому в направлении международного признания неуклонно идет Арцах.

Кстати, интересно, что уже 14 марта азербайджанские активисты в Вашингтоне перед азербайджанским посольством провели акцию протеста против диктаторского режима Ильхама Алиева. «Это наш первый шаг, но все это будет иметь продолжение. Наша цель – сделать наш голос слышимым для Азербайджана», — говоря о целях акции, отметил один из активистов.

Активисты участвовали в масках с лозунгами «Сопротивляйся Алиеву!», «Свободу азербайджанскому народу!», «Диктатор прежний, время другое!», «Защитим наши права!» и т.п. Участники акции также потребовали освобождения сотен политических заключенных в тюрьмах Азербайджана. Они критиковали правительство Азербайджана за притеснения их родственников, оставшихся в стране, и потребовали отставки правительства И. Алиева.

«Кроме Ильгара Мамедова, Афгана Мухтарлы, Гияса Мамедова и Гезала Байрамлы в стране есть более 200 политзаключенных. Как живущие заграницей и любящие свою родину люди, мы также выражаем свое недовольство и требуем освободить всех политзаключенных», – отмечали активисты.

На вопрос корреспондента «Голоса Америки», почему они в масках, был ответ, что они скрывают свои лица, чтобы не пострадали их родственники в Азербайджане».

Режим Алиева организовал другую акцию протеста, на этот раз – перед посольством США в Баку. Активисты «Комитета по освобождению Карабаха» выражали недовольство по поводу визита Бако Саакяна в США, заявляя, что Азербайджан не нуждается в посольстве страны, которая содействует «сепаратизму и агрессии», они даже потребовали закрыть посольство США в Баку.

Если ко всему этому прибавить еще и призыв Алиева к международным санкциям против Армении, то можно представить, насколько загнан в угол глава Азербайджана. Президент Азербайджана, на шестом глобальном бакинском форуме заявил: «Нынешний статус-кво не может длиться вечно, и об этом заявили также сопредседатели Минской Группы ОБСЕ. Этот конфликт не только является несправедливостью, но и источником постоянной угрозы и нестабильности в регионе», — заявил Ильхам Алиев.

Выступая на том же бакинском форуме премьер-министр Турции также затронул арцахскую тематику, заявив, что Анкара в карабахском урегулировании всегда была рядом с Азербайджаном. «Если нашему братскому государству будут угрожать, то сразу же получат ответ», — заявил Бинали Йылдырым. Кроме того, 19 марта президент Азербайджана на мероприятии по случаю Новруза заявил, что, якобы, «большая часть территорий нынешней Армении – азербайджанские земли».

Тот факт, что в Баку будут нервничать из-за визита Бако Саакяна в США, изначально было известно, и чем больше шума, тем беспомощнее чувствует себя Алиев, хотя бы в вопросе недопущения визита президента непризнанного Арцаха в США.

Не менее интересным был комментарий другой сопредседательствующей в Минской Группе страны – России по поводу визита Бако Саакяна в США. На прошлой неделе в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова сочла необходимым опровергнуть ранее распространенную в прессе информацию о том, что в Москве есть представительство Республики Арцах. «В Москве нет ни одного представительства Республики Арцах. В указанных сообщениях господин Андрян в действительности является советником посольства Армении в России. В любом случае в МИД России он аккредитован именно так», – отметила Захарова.

Что касается визита президента Арцаха Бако Саакяна в Вашингтон, и насколько возможен такой визит в Россию, то Захарова сказала, что этот вопрос следует адресовать США, так как поездка человека из одного региона в другой их не касается. «Что касается Российской Федерации, то мне ничего неизвестно о подобных встречах, я могу только уточнить. Могу сказать, что мы верны всем нашим обязательствам в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в рамках имеющихся договоренностей, и мы активно пытаемся способствовать реально разноформатному урегулированию этой сложной проблемы», – сказала она.

В ответ на вопрос, обсуждается ли с Турцией вопрос Арцахского урегулирования, Захарова сказала: «Тема Нагорно-Карабахского урегулирования обсуждается с рядом наших партнеров, речь идет и о сопредседателях, и о странах региона, и это естественно, это составляет часть дипломатической работы».

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

21.03.2018г