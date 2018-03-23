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05:01 | Март 23 2018

Джон Болтон назначен советником президента США по национальной безопасности вместо Герберта Макмастера

Джон Болтон назначен советником президента США по национальной безопасности вместо Герберта Макмастера

Президент США Дональд Трамп объявил вечером в четверг о смене своего советника по вопросам национальной безопасности. С 9 апреля эту должность вместо Герберта Макмастера будет занимать бывший посол США в ООН Джон Болтон. Об этом Трамп сообщил в своем твиттер-аккаунте, передает Голос Америки.

Болтон станет третьим советником по вопросам национальной Дональда Трампа. До Макмастера этот влиятельнейший пост в Белом доме короткое время занимал Майкл Флинн.

Болтон — известная фигура в сфере международных отношений. В 1989—1993 годах он занимал должность помощника госсекретаря США по делам международных организаций.

В 2001—2005 гг. он был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями, а затем, с 2005 по 2006 год, представлял США в ООН.
С января 2007 Болтон работает в должности старшего научного сотрудника в Американском институте предпринимательства.

Как отмечает Радио Свобода, Джон Болтон известен своими консервативными взглядами. В декабре 2016 года он подверг критике администрацию Барака Обамы за слабый ответ на вмешательство Москвы в американские выборы. Он назвал это «атакой на нашу конституционную систему». 15 марта в интервью телеканалу Foxnews Болтон заявил о необходимости дать «очень жесткий ответ» на покушение в Солсбери. Необходимо внушить Владимиру Путину, сказал Джон Болтон, что если он прибегнет вновь к таким действиям, то расплата за это будет гораздо более значительной.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Международные

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