Джон Болтон назначен советником президента США по национальной безопасности вместо Герберта Макмастера

Президент США Дональд Трамп объявил вечером в четверг о смене своего советника по вопросам национальной безопасности. С 9 апреля эту должность вместо Герберта Макмастера будет занимать бывший посол США в ООН Джон Болтон. Об этом Трамп сообщил в своем твиттер-аккаунте, передает Голос Америки.

Болтон станет третьим советником по вопросам национальной Дональда Трампа. До Макмастера этот влиятельнейший пост в Белом доме короткое время занимал Майкл Флинн.

Болтон — известная фигура в сфере международных отношений. В 1989—1993 годах он занимал должность помощника госсекретаря США по делам международных организаций.

В 2001—2005 гг. он был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями, а затем, с 2005 по 2006 год, представлял США в ООН.

С января 2007 Болтон работает в должности старшего научного сотрудника в Американском институте предпринимательства.

Как отмечает Радио Свобода, Джон Болтон известен своими консервативными взглядами. В декабре 2016 года он подверг критике администрацию Барака Обамы за слабый ответ на вмешательство Москвы в американские выборы. Он назвал это «атакой на нашу конституционную систему». 15 марта в интервью телеканалу Foxnews Болтон заявил о необходимости дать «очень жесткий ответ» на покушение в Солсбери. Необходимо внушить Владимиру Путину, сказал Джон Болтон, что если он прибегнет вновь к таким действиям, то расплата за это будет гораздо более значительной.

.@AmbJohnBolton: "It's my longstanding and, I appreciate, very boring policy not to comment on personnel matters." pic.twitter.com/n2VoWr4YnO

— Fox News (@FoxNews) March 15, 2018