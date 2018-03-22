Банк ВТБ (Армения) стал генеральным спонсором выставки “Образование XXI век”

Банк ВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором международной специализированной выставки “Образование XXI век” Экспо 2018. Выставка, организованная выставочной компанией “Интер Экспо” и Российским центром науки и культуры в Ереване при официальной поддержке Министерства образования РА, пройдет с 21-го по 23-е марта в Доме Правительства РА.

В соответствии со своей социальной политикой, Банк ВТБ (Армения) поддерживает подобные проекты, способствующие повышению уровня образования молодежи, и уже второй год оказывает содействие в проведении выставки “Образование XXI век”.

На выставке “Образование XXI век” представлены программы вузов, языковые и иные курсы для абитуриентов, желающих обучаться не только в Армении, но и в РФ и других странах. В этом году в выставке примут участие свыше 70 организаций, среди которых более 15 ведущих университетов и институтов из РФ. В рамках выставки Российский центр науки и культуры в Ереване представит программу бесплатного обучения в ведущих вузах Российской Федерации, и проведет конкурсный отбор более двухсот абитуриентов на все уровни обучения в учебном году 2018-2019. Посетители подробно ознакомятся с программами различных вузов, правилами приема, примут участие в семинарах и обсуждениях по интересующим им образовательным темам.

Посетителям выставки предоставлена возможность прямо на месте, у стенда Банка ВТБ (Армения), оформить и получить студенческие карты VISA и карты Mastercard Gold с бесплатным обслуживанием в течении 2-х лет, а также подавать кредитные заявки и моментально получать решение по кредиту. Бесплатные карты печатались моментально в присутствии посетителей.

Генеральный директор-Председатель Директората Банка ВТБ (Армения) Иван Телегин: “Мы с большим вниманием относимся к проведению таких проектов, как выставка “Образование XXI век”, т.к. они дают возможность молодым людям не только изучить мир последних образовательных технологий и разработок, но и ознакомиться с особенностями и преимуществами тех или иных вузов, сравнить их, сделать выводы и выбрать правильное место обучения. Ведь только качественное образование гарантирует наличие конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов в будущем.

Особенно важна эта выставка и потому, что благодаря ей сотни абитуриентов и студентов из Армении получат возможность бесплатного обучения в ведущих вузах России, что, безусловно, укрепит отношения между молодым поколением двух стран. Желаем всем участникам новых открытий и успехов”.