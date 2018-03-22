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14:33 | Март 22 2018

Банк ВТБ (Армения) стал генеральным спонсором выставки “Образование XXI век”

Банк ВТБ (Армения) стал генеральным спонсором выставки “Образование XXI век”

Банк ВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором международной специализированной выставки “Образование XXI век” Экспо 2018. Выставка, организованная выставочной компанией “Интер Экспо” и Российским центром науки и культуры в Ереване при официальной поддержке Министерства образования РА, пройдет с 21-го по 23-е марта в Доме Правительства РА.

В соответствии со своей социальной политикой, Банк ВТБ (Армения) поддерживает подобные проекты, способствующие повышению уровня образования молодежи, и уже второй год оказывает содействие в проведении выставки “Образование XXI век”.

На выставке “Образование XXI век” представлены программы вузов, языковые и иные курсы для абитуриентов, желающих обучаться не только в Армении, но и в РФ и других странах. В этом году в выставке примут участие свыше 70 организаций, среди которых более 15 ведущих университетов и институтов из РФ. В рамках выставки Российский центр науки и культуры в Ереване представит программу бесплатного обучения в ведущих вузах Российской Федерации, и проведет конкурсный отбор более двухсот абитуриентов на все уровни обучения в учебном году 2018-2019. Посетители подробно ознакомятся с программами различных вузов, правилами приема, примут участие в семинарах и обсуждениях по интересующим им образовательным темам.

Посетителям выставки предоставлена возможность прямо на месте, у стенда Банка ВТБ (Армения), оформить и получить студенческие карты VISA и карты Mastercard Gold с бесплатным обслуживанием в течении 2-х лет, а также подавать кредитные заявки и моментально получать решение по кредиту. Бесплатные карты печатались моментально в присутствии посетителей.

Генеральный директор-Председатель Директората Банка ВТБ (Армения) Иван Телегин: “Мы с большим вниманием относимся к проведению таких проектов, как выставка “Образование XXI век”, т.к. они дают возможность молодым людям не только изучить мир последних образовательных технологий и разработок, но и ознакомиться с особенностями и преимуществами тех или иных вузов, сравнить их, сделать выводы и выбрать правильное место обучения. Ведь только качественное образование гарантирует наличие конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов в будущем.

Особенно важна эта выставка и потому, что благодаря ей сотни абитуриентов и студентов из Армении получат возможность бесплатного обучения в ведущих вузах России, что, безусловно, укрепит отношения между молодым поколением двух стран. Желаем всем участникам новых открытий и успехов”.

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Рубрики: Бизнес

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