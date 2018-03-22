Тайное прослушивание свидетельствует: если б не было фактора Никола Пашиняна, захват полка ППС для Армении обошелся бы так же дорого, как апрельская война – «Айкакан жаманак»

Сегодня, в условиях повисшей в воздухе Армении напряженности, когда формируется новое движение с целью предотвращения премьерства Сержа Саргсяна, обнародование записей этих тайных прослушиваний телефонов приобретает одновременно несколько значений.

Например, это можно рассматривать как шаг, направленный на предупреждение возможного сотрудничества между силами, симпатизирующими «Сасна црер» и партией «Гражданский договор». Всего один день назад представитель Учредительного парламента Алек Енигомшян заявил, что они – фронт «Во имя государства Армения» выступают за ведение борьбы совместно с партией «Гражданский договор». Правда, Пашинян неоднократно заявлял, что их действия будут нести исключительно мирный характер, с пустыми руками, без камней или оружия, а Енигомшян и его соратники являются сторонниками вооруженной борьбы, однако это не означает, что сотрудничество невозможно, потому что в 2016 году все убедились, что народ отвергает вооруженный вариант решения проблем.

Обнародование в суде вышеупомянутых разговоров в этом смысле может негативно отразиться на возможном сотрудничестве, во всяком случае, такую цель могли преследовать принимающие решение о публикации тайной прослушки именно сейчас.

А то, что суды Армении такие процессы ведут не по канонам судопроизводства, а исходя из конкретных распоряжений, известно давно.

Публикация тайной прослушиваний еще раз и уже более четко выделяет роль, которую сыграл Никол Пашинян в те дни, в плане предотвращения в дальнейшем кровопролития и контроля над ситуацией. Два дня назад Серж Саргсян для обоснования необходимости занять должность премьер-министра говорил, что под его руководством удалось преодолеть апрельскую войну, действия людей, готовых решать в столице вопросы силой оружия. Эти тайные прослушивания свидетельствуют, что если бы не было фактора Никола Пашиняна, захват полка ППС для Армении обошелся так же дорого, как и апрельская война. Если бы собравшимся удалось осуществить требование находившихся внутри полка, и удалить Пашиняна с места событий, или люди не подчинились бы его призывам, и группами приблизились или вступили на территорию полка, никто не сомневается, что полицейские силы без колебаний открыли бы огонь по гражданам, и в центре Еревана произошло бы второе «1 марта» с десятками, а может и большим количеством жертв.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»