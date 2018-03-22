Канцлер Германии раскритиковала действия Турции и России в Сирии

Deutsche Welle. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе выступления в бундестаге в среду, 21 марта, раскритиковала действия Турции и России в Сирии. Федеральное правительство считает бои в Восточной Гуте «одними из жесточайших», заявила канцлер, упомянув при этом «режим Асада и Россию, которая поддерживает его». По мнению Меркель, ситуация в провинции Африн также вызывает тревогу.

«То, что происходит в Африне, где тысячи мирных жителей подвергаются преследованиям, гибнут или вынуждены бежать, неприемлемо, несмотря на обоснованные интересы национальной безопасности Турции», — подчеркнула Меркель.

Германия продолжит принимать беженцев, отметила также канцлер. «Достоинство человека неприкосновенно», — процитировала Меркель строку из первой статьи Основного закона ФРГ. Проявлениям жестокости, ксенофобии и антисемитизму «нет места в нашем правовом государстве», убеждена канцлер. Однако тем, кто получает разрешение на пребывание в стране, необходимо интегрироваться в общество.

Фото — Deutsche Welle