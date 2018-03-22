CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, что в СМИ быстро просочилась информация о том, что советники по национальной безопасности рекомендовали ему не поздравлять Владимира Путина с переизбранием на посту президента РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту, передает Европейская правда.

Источник рассказал, что разъяренный Трамп во вторник вечером спрашивал своих помощников и внешних консультантов о том, кто, по их мнению, причастен к утечке информации.

Отмечается, что лишь небольшая группа сотрудников имеет доступ к этим материалам и могла знать, что было написано в информационных инструкциях по поводу звонка Путину.

В Белом доме сообщили, что глава аппарата Джон Келли также возмущен тем, что конфиденциальный брифинг президента стал достоянием общественности.

Напомним, американские СМИ утверждают, что советники президента США рекомендовали Дональду Трампу не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

По данным источников, Трампу перед звонком передали информационные материалы, где большими буквами было написано: «Не поздравлять».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что звонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах и предложить встретиться.

Фото — CNN