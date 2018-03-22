Директоров школ за предвыборную пропаганду будут наказывать, посредников в даче избирательных взяток будут привлекать к уголовной ответственности

Правительство предлагает внести поправки в Избирательный Кодекс и исключить использование финансовых ресурсов госбюджета во время проведения агитации. Действующий кодекс предусматривает такой запрет для общественных служащих, в том случае, когда общественный служащий является кандидатом.

Сейчас запрет на проведение агитации вводится для определенных субъектов, в том числе и государственных органов.

Предусматривается расширение ограничений и запрещение агитации не только кандидату, но и, например, представителям медицинских, образовательных учреждений, при выполнении своих полномочий или по должности. Запрещается использование финансовых ресурсов для ряда лиц – судей, прокуроров, представителей силовых структур, независимо от того, действуют они, исходя из занимаемой должности, или вне служебных отношений, запрет распространяется на благотворительные, религиозные организации, членов избирательных комиссий, иностранных граждан.

Нарушители этих требований будут привлекаться к административной ответственности. Артур Ованнисян сказал, что, кроме этого, рассматривается как уголовно наказуемое деяние принуждение к отказу от предвыборной агитации или агитации по референдуму.

Криминализуется также посредничество при избирательном подкупе: «Сегодня для дачи или получения предвыборной взятки предусматривалась ответственность, но посредничество не рассматривалось как деяние. Важно огранить также и эти случаи».