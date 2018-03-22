Заявление Политического комитета ПА Франкофонии по Нагорно-Карабахскому конфликту: текст

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении распространила текст заявления Политического комитета Парламентской Ассамблеи Франкофонии, принятого в Ереване:

“Мы, члены Политического комитета ПАФ, находясь в Ереване 20-21 марта в связи с заседанием Политического комитета ПАФ,

действуя в соответствии с Уставом Франкофонии и продвигаемыми МОФ ценностями,

ссылаясь на принятые саммитами глав государств и правительств в Монтрё (2010), Киншасе (2012), Дакаре (2014) и Антананариву (2016) решения об урегулировании кризисных ситуаций, выходе из кризисных ситуаций и установлении мира на пространстве Франкофонии,

подтверждая нашу готовность решительно действовать в целях установления мира и стабильности, укрепления правового государства и защиты прав человека – для предотвращения кризисов и конфликтов,

будучи обеспокоенными кризисными и конфликтными ситуациями во многих странах пространства Франкофонии,

поощряя Франкофонию продолжать свою деятельность соответствующей реакцией на исходящие угрозы, урегулированием кризисных и конфликтных ситуаций, содействием государствам в переходный период на основе Устава ООН, международного права, самоопределения народов и территориальной целостности государств,

выражаем нашу глубокую озабоченность сложившейся ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и призываем стороны создать благоприятные условия для исключительно мирного урегулирования конфликта,

подчеркиваем необходимость создания атмосферы доверия для содействия переговорному процессу и необходимость избегать любых угрожающих усилению напряженности заявлений и действий,

подтверждаем нашу поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта,

призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы или угрозы силой, которая могла бы поставить под угрозу мирный процесс, и предлагаем сторонам продолжать переговоры на основе предложенных Минской группой принципов, а именно неприменения силы или угрозы силы, территориальной целостности, права народов на равноправие и самоопределение – как неотъемлемой части сбалансированного и стабильного урегулирования конфликта».