Турция не уважает свои обязательства в рамках Минской группы ОБСЕ

После двух недель молчания турецкие дипломатические ведомства, наконец, прокомментировали решение Сержа Саргсяна об отказе от протоколов, подписанных между Арменией и Турцией в Цюрихе в 2009 году. «Это их дело. Все равно они все эти годы не выражают желания урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Таким образом они еще раз демонстрируют свою позицию», — сказал заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз в беседе с азербайджанским агентством АПА.

Протоколы

Напомним, что Турция является членом Минской группы ОБСЕ, в состав которой, кроме стран-сопредседателей – Франции, США и РФ, — входят и Беларусь, Германия, Италия, Швеция и Финляндия.

Напомним также, что основной причиной провала армяно-турецких протоколов стали предварительные условия, навязываемые турецкой стороной для налаживания армяно-турецких отношений. Хотя в протоколах, подписанных в октябре 2009 года, не было пункта об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, при рассмотрении этих протоколов в парламенте Турции их ратификация была поставлена под вопрос из-за разногласий между Арменией и Турцией в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В результате процесс ратификации протоколов и урегулирование нагорно-карабахского конфликта оказались в одной плоскости и стали взаимосвязанными. Это было ясно уже осенью 2009 года – об этом свидетельствовали заявления исполнительной и законодательной властей Турции.

Член Минской группы ОБСЕ

Хотя о провале протоколов не раз говорилось с точки зрения исторических противоречий между Турцией и Арменией и проблемы Геноцида, в настоящее время для Армении наиболее актуально рассматривать политику Турции в аспекте членства последней в Минской группе ОБСЕ. Позиция Минской группы ОБСЕ – мирное урегулирование конфликта на основе принципов территориальной целостности и права народов на самоопределение. То есть у Минской группы ОБСЕ есть компромиссный вариант разрешения конфликта – в синтезе подходов Армении и Азербайджана. Следовательно, дополнительное давление со стороны Турции только и исключительно на Армению противоречит подходу Минской группы ОБСЕ. Кроме того, Турция как посредник в переговорах не вправе заявлять об одной из сторон переговоров, что «все равно они все эти годы не выражают желания урегулировать нагорно-карабахский конфликт». Тем более если учесть, что это заявление противоречит как официальной позиции Минской группы ОБСЕ, так и мнениям международных экспертов.

В заключение отметим, что Турция как член Минской группы ОБСЕ, взявший на себя обязательство содействовать урегулированию конфликта в формате этой группы, не компетентна выносить вопрос из формата Минской группы и переносить его в другую политическую плоскость.

Добавим, что Турция, будучи посредником в нагорно-карабахском конфликте, поставляет оружие Азербайджану, нарушая джентльменское соглашение между членами Минской группы ОБСЕ, согласно которому, члены МГ не вправе поставлять оружие конфликтующим сторонам. Из членов группы это соглашение регулярно нарушают Турция, Беларусь и Россия.

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»