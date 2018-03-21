Самвел Алексанян перепутал и проголосовал за законопроект фракции «Елк» по 1-му марта: блок «Царукян» в голосовании не участвовал

Сегодня в Национальном собрании Армении были вынесены на голосование обсужденные вчера законопроекты. На голосование был также внесен предложенный фракцией «Елк» проект заявления парламента по событиям 1-2 марта.

Депутат Геворг Петросян от имени фракции «Царукян» заявил, что их блок разделяет горе родственников жертв 1 марта 2008 года, но исходя из положений законопроекта, где содержится принуждение со стороны парламента к правоохранительным органам о проведении процедурных действий, они не считают, что «следует широко толковать концепцию парламентского надзора». «Мы видим, что есть опасность нарушения статьи 4 Конституции, поэтому блок Царукяна не будет участвовать в голосовании», – сообщил он.

А бывший генеральный прокурор, депутат от Республиканской партии Геворг Костанян объявил, что в уголовном деле имеются все записи, о которых Роберт Кочарян упоминал, будучи президентом страны. Пашинян в ответ официально заявил, что не может существовать видео, на котором зафиксировано, как стреляют демонстранты. Костанян ответил, что Пашинян не может официально настаивать на том, что имеется в уголовном деле, и поэтому он считает данное заявлением безответственным. В свою очередь Артак Зейналян заверил, что в ЕСПЧ были запрошены видеозаписи, и официально было заявлено, что такой видеозаписи нет.

По итогам голосования законопроект получил 14 голосов, что вызвало удивление у вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, так как за проект голосовала только фракция «Елк», не имеющая столько голосов. Выяснилось, что некоторые члены РПА перепутали и проголосовали за проект, и среди тех был также Самвел Алексанян. Было зафиксировано, что проект отклонен при 9 голосах «за», 56 «против» и 7 воздержавшихся.