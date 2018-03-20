В ООН обвинили Турцию в тяжелых нарушениях прав человека: доклад

Deutsche Welle. Сотни тысяч граждан Турции пострадали от нарушений прав человека. В докладе ООН, опубликованном во вторник, 20 марта, среди нарушений перечисляются не только ограничение свободы собраний и выражения мнения, но и произвольные аресты и пытки.

Как говорится в докладе, к нарушению прав сотен тысяч людей привело постоянное продление чрезвычайного положения в Турции. Очевидно, особые полномочия, которыми наделило себя турецкое правительство в рамках этого положения, используются для того, чтобы подавить любую критику властей.

В частности, в докладе упоминаются жестокие пытки, которым подвергались задержанные. Сообщается, что арестованных пытали током, топили и подвергали сексуальному насилию. По данным ООН, около 100 беременных или только что родивших женщин были арестованы лишь потому, что их мужья подозревались в терроризме. «Это просто скандально, очень жестоко и вообще не может быть связано с тем, чтобы сделать страну безопаснее», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хусейн.

Анкара отвергла обвинения

После неудавшейся попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года 15 июля в стране было введено чрезвычайное положение, которое с тех пор многократно продлевалось. За этот период были арестованы почти 160 тысяч человек, своих постов лишились около 152 тысяч госслужащих. «Цифры просто невероятны. Учителя, судьи и адвокаты лишались работы, против них начинали уголовное преследование. Журналистов помещали под арест, медиа закрывали», — подчеркнул Зайд Раад аль-Хусейн.

Правительство в Анкаре отвергло обвинения ООН. Доклад «неприемлем», поскольку содержит «искаженную, тенденциозную и неверную» информацию, заявил турецкий МИД.

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