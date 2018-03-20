Россия заблокировала заседание Совбеза ООН по вопросу прав человека в Сирии

Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на Reuters.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва не видит никаких оснований для этого заседания, поскольку права человека — не предмет повестки дня Совбеза. «Для этого в Женеве работает Совет по правам человека», — сказал российский дипломат. Россию поддержали Китай, Казахстан и Боливия.

​Заседание пытались инициировать Франция и шесть других членов Совета Безопасности — Великобритания, США, Швеция, Польша, Кувейт и Перу.

В последние недели сирийские правительственные войска провели крупную наступательную операцию в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, которая находилась под контролем вооруженной оппозиции с 2012 года. По данным сирийского Центра мониторинга нарушений прав человека, войска Асада заняли более 80 процентов территории.Западные правительства и ООН призвали правительство Сирии и его союзников, включая Россию, прекратить наступление, жертвами которого стали свыше тысячи мирных жителей, в том числе — 215 детей. По оценкам ООН, в Восточной Гуте разрушены более 70 процентов зданий. Город столкнулся с гуманитарным кризисом. Колонны грузовиков с медикаментами и продуктами несколько раз разворачивались на границе анклава из-за активных боев.

Фото — Радио Азатутюн