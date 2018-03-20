«Лающий пес не кусает»: Ваграм Багдасарян – Николу Пашиняну

В Национальном Собрании Армении продолжается обсуждение вопроса о назначении Грайра Товмасяна на пост председателя Конституционного суда. Глава фракции «Елк» Никол Пашинян повел разговор об интервью президента Сержа Саргсяна сайту tert.am и его намерении создать опирающееся на ложь государство.

Он также упомянул о пронизанных фальшью людях, плененных 10 тысячами драмов. В ответ вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов указал, что политическая ценность каждой силы видна во время выборов. «Если некоторые здесь жалуются, что их не избрали, то два дня назад точно так же в России один деятель выступал с обвинениями по поводу того, что его не избрали, и он получил только 5 процентов голосов. Так что, не вините за то, что вас не выбрали. Если вы говорите, что выбирали 10 тысяч драмов, хотя я не согласен, это означает, что ваша политическая ценность, политический капитал составляет менее 10 тысяч драмов. Здесь есть о чем задуматься вам, а не народу».

Комментируя интервью президента, Шармазанов сказал: «Президент четко заявил, что личные амбиции стоят намного ниже интересов государства, и только государственные деятели в разные периоды могут ставить свои собственные амбиции ниже, чем государственные интересы. В этом отличие преходящих политиков от государственных деятелей. Будьте уверены, хотя многие из нас и будут позабыты в истории, но каждый из нас получит свою историческую оценку».

Пашинян сказал, что Грайр Товмасян командируется Сержем Саргсяном в Конституционный суд в качестве сторожевого пса.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян сказал, что он не хочет касаться пронизанных фальшью заявлений, но поскольку был приведены примеры из мира животных, он ответит народной фразой – «Лающий пес не кусает».