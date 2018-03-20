Пашинян – о плененных 10000 драмов извращенных ложью людях, пронизанной фальшью оппозиции и сфабрикованном на лжи государстве

В Национальном Собрании Армении обсуждается вопрос о назначении Грайра Товмасяна на пост председателя Конституционного суда.

Депутат блока «Елк» Эдмон Марукян в своем выступление назвал Товмасяна счастливчиком, которому предоставили третий шанс проявить себя на ответственной должности. Он также отметил, что не хочет долго рассуждать о важности поста председателя КС, и лучше побережет здоровье.

Вместо него это сделал глава фракции «Елк» Никол Пашинян, заявивший о готовности рискнуть своим здоровьем. «В то время, когда Роберт Кочарян не был самым молодым пенсионером в стране и работал на Баграмяна-26, он объявил, что создает в Армении организованное государство. На самом же деле он создал кровожадное государство».

Пашинян коснулся также интервью сайту tert.am соучредителя и воплотителя «организованного кровожадного государства» нынешнего президента Сержа Саргсяна.

По его словам, этим интервью заканчивается эра организованного кровожадного государства, и Серж Саргсян тем самым объявляет о концепции другого государства, сфабрикованного на лжи.

А какое отношение имеет к этому сфабрикованному на лжи государству Грайр Товмасян, Пашинян объясняет следующим образом: «Связь с Товмасяном непосредственная. Например, долгое время объявляется, что Армения переходит к парламентской системе правления, но при этом также и в основном по закону, регламентирующему работу парламента, написанному рукой Грайра Товмасяна, парламентские обсуждения превратились в так называемые скороговорки, когда вопросы обсуждаются в одночасовом режиме, с одно-двух-минутными выступлениями. У депутатов нет реальной возможности ознакомиться с обсуждаемым ими законом, последним аккордом Грайра Товмасяна на посту председателя комиссии по государственно-правовым вопросам стал закон о Конституционном суде».

По словам Пашиняна, Серж Саргсян командировал Грайра Товмасяна в Конституционный суд в качестве «watch dog» – сторожевого пса, в политическом смысле этого слова.

Он раскритиковал тот факт, что в нашем государстве с утра до вечера произносятся тосты за солдата, но в то же время родители посылают в армию этим же солдатам «трусики и майки», и если вдруг они этого не сделают, то солдат останется без нижнего белья. И именно в этом облик сфабрикованного на лжи государства. По его словам, недалек тот день, когда на родителей будет возложен вопрос топлива для «Искандеров», гусеничных траков для танков, автоматов Калашникова.

В конце выступления Пашинян обратился с заявлением к гражданам, что каждый из нас стоит перед выбором – быть гордым гражданином сфабрикованного на лжи государства Сержа Саргсяна или Родины-Армении. «Они уже выбрали пронизанного ложью президента, завтра назначат такого же премьер-министра, и они не удовлетворятся только этим, в этом вся трагедия. Они не смогут установить в Армении режим фальши, пока не сформируют фальшивую оппозицию. Сегодня мы все находимся под этим давлением. Они предпринимают все возможное, чтобы иметь плененных 10 тысячами драмов извращенных ложью граждан». Он напомнил о выборах 2 апреля, отметив, что Серж Саргсян и его команда, с использованием давления, провели лживые выборы за 10 000 драмов.