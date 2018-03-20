В конце 2017 г. с целью улучшения условий обслуживания нарастающего количества клиентов Банка Отдел обслуживания головного офиса ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”, расположенного на ул. Налбандяна 46, переехал в новое просторное здание, расположенное по адресу ул. Пушкина 3/1.

20 марта 2018 г. состоялось официальное открытие филиала “Пушкин” Банка ВТБ (Армения). Генеральный директор-Председатель Директората Иван Телегин Банка ВТБ (Армения) и Член совета Центрального банка РА Олег Агасян в присутствии гостей, клиентов и сотрудников Банка торжественно перерезали ленту.

Гостям мероприятия был представлен современный просторный филиал, оснащенный новейшим оборудованием и располагающий всеми необходимыми средствами для максимально быстрого и комфортного обслуживания клиентов. С этой целью в филиале “Пушкин” действует система электронной очереди, расположены уютная зона ожидания с доступом в интернет, переговорные комнаты. А специально для посетителей с маленькими детьми обустроена игровая зона, в которой дети смогут весело и с пользой провести время в ожидании родителей.

В филиале “Пушкин” предоставляется полный комплекс услуг для частных клиентов, а также осуществляется расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса. Кроме этого, клиенты Банка могут лично осуществлять банковские транзакции в режиме 24/7 в зоне самообслуживания. Зона самообслуживания оснащена банкоматом и платежным терминалом, благодаря чему клиенты в любое время могут пополнять банковские/карточные счета, депозиты, снимать деньги, погашать кредиты, осуществлять платежи. Также клиентам филиала “Пушкин” предоставляется возможность безопасного хранения своих ценностей в депозитарных ячейках.