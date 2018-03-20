Серж Саргсян: «Если в итоге пойду в премьер-министры, то только с одной оговоркой»

Panorama.am. Президент Армении Серж Саргсян в интервью Tert.am обратился к своему заявлению от 2014г. о том, что он не намерен более баллотироваться на пост главы государства. С. Саргсян отметил, что данная тема на протяжении уже длительного времени обсуждается в рядах правящей Республиканской партии Армении (РПА) и коалиционной АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД), хотя обсуждения пока не достигли партийно-институциональной платформы. По словам С. Саргсяна, если все же будет решено, что он выдвинет кандидатуру, то это будет с одной оговоркой.

– Господин президент, в известном Вашем интервью Вы заявили, что в условиях перехода на парламентскую систему правления не будете претендовать на должность премьер-министра, добавив, что один и тот же человек не должен более 2 раз подряд руководить страной. Сегодня это заявление цитируется оппозицией. Вопрос следующий: в апреле Вы станете премьер-министром?

– Во-первых, считаю, что давно пора отказаться от примитивной тактики словесных перепалок с вырванными из контекста цитатами, и настала пора прислушаться к политическому спичу, его восприятию и обсуждению именно на этом уровне. А политический спич четкий, но не примитивный. Когда тот или иной деятель желает сделать заявление, что не будет занимать определенную позицию, то он говорит – я не буду на этом посту, как я четко заявил, что не буду более президентом РА. Но когда утверждение имеет политический контекст и говорится об амбициях и подходах, то сказанное находится уже в иной плоскости. Это не сложно отличить.

Что касается амбиций. Да, я и сегодня не претендую на должность премьер-министра. Но я никогда не считал себя человеком, руководствующимся предрассудками, с закостеневшим менталитетом. Я не могу не считаться с реальностью и полагать, будто не несу ответственности за будущее и плавное движение страны во времени. На сегодня у нас с одной стороны фиксируются позитивные результаты во внешней политике, дающие серьезный потенциал для мощи, мы добились такого уровня внутренней стабильности, который положительно предопределяет динамику экономического развития, но с другой стороны нельзя не учитывать угроз, которых в ходе конституционных реформ, к сожалению, стало лишь больше. Мы пережили Апрельскую войну, в нашей столице стали свидетелями действий людей, готовых силой оружия решить вопросы, не считаясь с возможными последствиями, готовых выступать с теми или иными задачами на улице, вне зависимости от того, находятся ли эти проблемы в рамках политологии и логики или нет.

Ни для кого не секрет, что в РПА, по итогам парламентских выборов взявшей на себя политическую ответственность и полномочия по формированию нового правительства, а также в коалиционной АРФД, в самых разных форматах эта тема обсуждается на протяжении многих месяцев, хотя обсуждения пока не достигли партийно-институциональной платформы. Со мной успели переговорить уже многие коллеги.

Не знаю, когда мы завершим данные обсуждения. Но если в конце концов решим, что будет выдвинута моя кандидатура, то это будет с одной оговоркой с моей стороны – наряду с полноценным исполнением конституционных полномочий я буду больше времени уделять делу передачи молодым политическим лидерам всего наглядного и оставшегося в тени многолетнего опыта. Это крайне важная на сегодня задача. Всем нам предстоит работа в вопросе «выковывания» новых политических лидеров, вне зависимости от их партийной принадлежности, занимаемой ими ныне политической позиции.

Напомним, 10 апреля 2014 года президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с членами Специализированной комиссии по конституционным реформам заявил, что не намерен в будущем вновь баллотироваться на пост главы государства или претендовать когда-либо на должность премьер-министра республики. «И прежде чем перейти к стадии обсуждений, официально заявляю, что я, Серж Саргсян, никогда больше не буду баллотироваться на пост президента Республики Армения. Если в результате окончательных обсуждений будет избран путь, не соответствующий моему желанию – имею в виду парламентскую форму правления, – то я не буду претендовать и на пост премьер-министра», – подчеркнул президент. «Уверен, что в принципе один и тот же человек не должен более двух раз за свою жизнь претендовать на пост главы государства в Армении. Я руковожу самой крупной политической силой РА – Республиканской партией Армении, и на каком варианте конституционного правопорядка мы в итоге ни остановились, РПА продолжит по этим правилам осуществлять свою весомую и решающую роль в стране. Во всяком случае мы будем уверенно идти по этому пути», – добавил он.