Шестилетний мандат – архитектору нового государства российского

В России завершился ритуал-маскарад под названием «выборы», которым обеспечен новый – шестилетний мандат действующему руководителю Владимиру Путину. Если в 2012г он зафиксировал результат около 63%, то шесть лет спустя он превысил 70%, немного меньше 80-и.

Шесть лет назад дискуссии о дальнейшей поступи Путинской России опирались на всеобщее восприятие того, что, будучи «сложным государством», она продолжала оставаться важным членом международного сообщества, играющим по правилам, как все. Другой вопрос, что в плане направленности это могло нравиться одним и не очень – другим. В любом случае, проблема воспринималась на плоскости постоянного диалога. В предшествующие этому годы «президентства» Медведева некоторые даже пытались уловить позитивные «сигналы» с воздуха, и для этого «основания» Кремль последовательно и щедро предоставлял. «Свобода лучше, чем несвобода!», — провозглашал Медведев, удостаиваясь аплодисментов занявшей зал толпы в галстуках. А госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе с главой МИД РФ Лавровым торжественно нажимала на символическую красную кнопку «перезагрузки».

И все были склонны широко закрыть глаза и забыть, как был отравлен полковник Литвиненко в Лондоне в 2006г, куда он был направлен, чтобы убить Бориса Березовского, а главный подозреваемый Луговой, за которым интенсивный фон альфа-излучения несколько дней сохранялся по всему Лондону, стал депутатом Госдумы, или же как русские напали на Грузию в 2008г, а экс-канцлер Германии Герхард Шредер, получив назначение на должность «высокопоставленного заправщика» в совместном с «Газпромом» проекте, по-новому и весьма своеобразно начинал «остполитик» с русскими. Ведь они –русские – были таким же членом «Большой Восьмерки»… Все были «прагматиками», сенатор Маккейн — «сумасшедшим», все руководствовались «лозунгом», звучащим в цыганской песне «Лучше водку пить, чем воевать», а отдельные люди, которые не участвовали в этой фарисейской игре, назывались «русофобами» или «пережитками» Холодной войны.

Но сказка закончилась очень резко и неприятно. Не так, что многое изменилось: Россия и до этого, согласно итогам выборов, состояла из большинства путинистов, за которым следовали коммунисты-сталинисты и болельщики Жириновского. Конечно, не нужно здесь искать какой-то глубокой идейности. Проблема была в восприятиях, и в изменении этих восприятий.

И для таких изменений повод дал Кремль, а не внешний мир, который был готов продолжать беззаботное сосуществование с Россией даже в условиях очевидной мутации, даже не задумываясь, что опасность собственной мутации предостерегает их самих. Когда в последние месяцы «правления» Медведева Москву свело в судороги от самых многолюдных после 1991-го года митингов, а затем вместе с Путиным они решили поменяться должностями, уже стало очевидно, что в России есть только один избиратель, и этот избиратель – В.Путин (цитата от Гарри Каспарова). И стало очевидным также, что Путин вместе с этим должен выбрать, где он должен находиться – в Кремле или «Матросской тишине», и у него не было другого выбора еще в 2012-ом. Лишенный какой-либо идеологии и озабоченный лишь своим самосохранением и самовоспроизводством режим, естественно, и должен был взять именно такой курс в международных отношениях.

И не беда, что названия России и «Исламского государства» начали появляться в разных докладах, политических документах, резолюциях в одном и том же предложении, разделенные лишь запятыми. Путину и его окружению ничего не оставалось, как вновь цепляться за феномен «мощи» «русской системы» — самодержавие, православие, изоляция, черносотенная риторика и практика, отмежевание от запада, «духовные ценности» а-ля-рюс и др. И все это пришло дополнить еще один не имеющий аналогов феномен, который называется «мафиозным государством».

Должны констатировать, что заняв Кремль дольше Брежнева, Путину удалось выкристаллизовать «русскую систему» в своей мафиозной модификации, гармонично включив в нее византийскую и монгольскую «традиции» (не путать с современной Монголией – одной из самых свободных и демократических стран Азии. – Р.М). Однако, в этом не сила Путина, а «астения» и «дистрофия» нынешнего Запада. А скользкость и злокачественность современной «русской системы» состоит в ее беспримерном цинизме и лицемерии: она намного более бесчестна, чем ее ментор – фашизм. Фашизм требовал покорности и самопожертвования, а «русская система» — еще и требует «любви и благодарности» и массового соучастия в преступлении. Сергей Довлатов отмечал: «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?».

Эпидемия такой извращенной «любви и благодарности» докатилась не только до Нью-Йорка, городов Калифорнии, Берлина, Праги, Милана, Парижа, «независимой» Абхазии, но и Еревана, Гюмри и Ванадзора, где ставшие гражданами России многочисленные жители Армении голосуют «за сильную Россию», неприкрыто бросая помеченные «галочкой» перед именем Путина бюллетени в полностью прозрачную урну. Из них никто ни звука не издал, когда экономику Армении сдавали друзьям Путина, когда Путин до зубов вооружал Азербайджан, когда Азербайджан этим оружием стрелял в наших солдат, а глава российского МИД прибыл в Ереван проталкивать свою грязную сделку по Карабахскому вопросу – и никто из них не вышел перед посольством России на акцию протеста. Теперь они собрались там, «во имя сильной России», во имя «русской системы», во имя мафиозного государства, во имя организованной преступной группировки, захватившей государство и превратившей его в орудие преступлений… По всем законам Жизни и Истории пир жертв этой эпидемии рано или поздно завершится тяжелым похмельем и тошнотой, в том числе и от самих себя, так же, как и у приветствующих Гитлера в разных городах Европы. Однако, жертвы ли они? Проницательный британец Джордж Оруэлл, глубже всех почувствовавший всю генеалогию диктатур, говорил: «Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники»… Нам не дано судить их, это уже их выбор… сказано: «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят»…

Должно быть ясно, что это начало конца этой эпидемии, только вопрос в том, какую цену мы заплатим за нее. Точно «бесплатно» не получится. Архитектор мафиозного государства юридически закрепил еще один – шестилетний мандат. Он хочет изменить миропорядок, он объявил войну миропорядку. Мир примет эту брошенную перчатку. Нам, армянам, остается уберечь страну от мафиозного мусора и быть на правильной стороне истории.

Рубен МЕГРАБЯН

На снимке – В.Путин празднует свою победу в Москве, 18.03.2018г (фото – из сайта Радио Свобода)

Газета «АРАВОТ»

20.03.2018г