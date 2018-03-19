Армен Рустамян: «Я вам не новичок в парламенте»

Член парламентской фракции АРФД Армен Рустамян считает абсурдными контраргументы депутатов-республиканцев по предложенному им законопроекту. Напомним, Армен Рустамян предлагает разрешить одному депутату участвовать в работе нескольких комиссий, как это было прежде. Проблема в том, что фракция АРФД состоит из семи членов, а парламентских комиссий девять. Нынешними ограничениями один депутат может быть членом лишь одной комиссии. Армен Рустамян отмечает, что такое ограничение не вытекает из принципа представительской демократии, провозглашенной Республиканской партией.

Вице-спикер Национального Собрания Арпине Оганесян разделяет озабоченность Армена Рустамяна, но предлагает проработать вопрос, чтобы понять, чьи места и насколько следует увеличить, чтобы решение не было сиюминутным.

Председатель комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека Геворг Костанян в своем возражении привел аргумент, что любая комиссия имеет возможность участвовать в заседании любой комиссии, выражать свое мнение, за исключением участия в голосовании. Он считает, что за предложением Армена Рустамяна скрывается политическая проблема, не хочет углубляться в нее, и присоединяется к своим коллегам, предлагающим дальнейшее обсуждение вопроса.

Заместитель министра юстиции Армении Артур Ованнисян добавил, что правящая сила, обладающая стабильным большинством в парламенте, должна также обладать большинством и в комиссиях, а при увеличении в них числа депутатов от АРФД эти пропорции будут нарушены.

«Что вы мне тут объясняете, я вам не новичок в парламенте», – возмутился Армен Рустамян, отметив, что голосование в комиссии является одним из самых важных элементов: «Серьезное и важное предложение не проходит из-за одного голоса. В таком случае дайте свободу депутатам. Существует решение, не нужно его усложнять. Согласно Конституции, места должны распределяться пропорционально. Есть комиссии, в которых присутствие АРФД равно нулю. И у меня не должно быть права присутствовать на заседании комиссии из-за того, что нарушится ваша пропорциональность? Нужно исходить из малого. Делайте что хотите, но обеспечьте присутствие фракции в комиссии».