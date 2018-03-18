Трамп не скрывает радости в связи с увольнением экс-главы ФБР Эндрю Маккейба

Поздно вечером в пятницу Министерство юстиции США официально объявило о решении уволить со службы бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, передает Голос Америки.

В заявлении, подписанном генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, подчеркивается, что это решение вступает в силу «немедленно».

«На основании доклада генерального инспектора, расследования, проведенного офисом ФБР по профессиональной ответственности и рекомендаций высокопоставленного сотрудника министерства, я принял решение о немедленном увольнении Эндрю Маккейба», — говорится заявлении генпрокурора США.

Президент Дональд Трамп откликнулся на сообщение об отставке экс-замдиректора ФБР в своем «Твиттере».

«Эндрю Маккейб УВОЛЕН, это прекрасный день для мужчин и женщин, ответственно служащих в ФБР, это прекрасный день для Демократии, — написал президент США. – Его начальником был лицемерный Джеймс Коми, который заставлял Маккейба подпевать ему. Он прекрасно знал о лжи и коррупции, распространенных на самом высоком уровне в ФБР!».

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI — A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018

Глава Белого дома и раньше выступал с обвинениями в адрес Маккейба, заявляя о его политической предвзятости. В 2016 году стало известно, что жена высокопоставленного сотрудника ФБР выдвинула свою кандидатуру на выборах в Сенат штата Вирджиния, приняв в качестве пожертвований на проведение кампании крупную сумму от политического фонда, который контролировал друг Хиллари Клинтон, губернатор штата Терри Макалуф.

Это, впрочем, не помешало Эндрю Маккейбу в мае 2017 года занять должность исполняющего обязанности директора ФБР. Он возглавлял федеральное бюро в течении четырех месяцев, пока Сенат не утвердил на этот пост кандидатуру Кристофера Рэя.

Замдиректора ФБР подал заявление об отставке 30 января, и в ближайшее воскресенье, 18 марта, должен был выйти на пенсию, сохранив все полагающиеся государственному служащему льготы и привелегии. После увольнения Эндрю Маккейб может быть лишен зачительной части полагающейся ему пенсии.

Комментируя решение главы минюста, сам Маккейб назвал его «атакой на ФБР и правоохранительные органы».

Фото — Голос Америки