Трамп не скрывает радости в связи с увольнением экс-главы ФБР Эндрю Маккейба

Поздно вечером в пятницу Министерство юстиции США официально объявило о решении уволить со службы бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, передает Голос Америки.

В заявлении, подписанном генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, подчеркивается, что это решение вступает в силу «немедленно».

«На основании доклада генерального инспектора, расследования, проведенного офисом ФБР по профессиональной ответственности и рекомендаций высокопоставленного сотрудника министерства, я принял решение о немедленном увольнении Эндрю Маккейба», — говорится заявлении генпрокурора США.

Президент Дональд Трамп откликнулся на сообщение об отставке экс-замдиректора ФБР в своем «Твиттере».

«Эндрю Маккейб УВОЛЕН, это прекрасный день для мужчин и женщин, ответственно служащих в ФБР, это прекрасный день для Демократии, — написал президент США. – Его начальником был лицемерный Джеймс Коми, который заставлял Маккейба подпевать ему. Он прекрасно знал о лжи и коррупции, распространенных на самом высоком уровне в ФБР!».

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI — A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!

