Эрдоган: США «должны вывести» курдские отряды из Манбиджа, «если хотят сотрудничать» с Турцией

MK-Turkey. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединённые Штаты должны вывести курдские Отряды народной самообороны (YPG) из сирийского Манбиджа к востоку от реки Евфрат, если хотят сотрудничать с Турцией в Сирии.

«Мы контролируем три четверти территории в Африне. Мы усилим наши наблюдательные пункты в Идлибе, а после этого отправимся в Манбидж. Мы не знаем, по какому пути пойдёт новое руководство (новый госсекретарь — ред.) в США. Если Америка хочет с нами работать, то они должны начать выводить террористов к востоку от Евфрата», — цитирует его ТАСС.

При этом президент отметил, что Анкара остаётся открытой к любым видам сотрудничества по сирийскому Манбиджу.

Фото — MK-Turkey