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12:48 | Март 18 2018

Бако Саакян встретился с руководством Армянской Ассамблеи Америки в Вашингтоне

Бако Саакян встретился с руководством Армянской Ассамблеи Америки в Вашингтоне

16 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с руководством Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни.

Были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и Диаспорой, осуществления ряда программ в информационной и политической сферах на различных американских и международных площадках.

Президент Саакян высоко оценил роль Армянской Ассамблеи Америки в деле содействия Арцаху и решения разных общенациональных задач, выразив всем сотрудникам структуры признательность за патриотическую и профессиональную работу.

Пресс-служба Президента Арцаха

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Рубрики: Официальные

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