Бако Саакян встретился с руководством Армянской Ассамблеи Америки в Вашингтоне

16 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с руководством Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни.

Были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и Диаспорой, осуществления ряда программ в информационной и политической сферах на различных американских и международных площадках.

Президент Саакян высоко оценил роль Армянской Ассамблеи Америки в деле содействия Арцаху и решения разных общенациональных задач, выразив всем сотрудникам структуры признательность за патриотическую и профессиональную работу.

Пресс-служба Президента Арцаха