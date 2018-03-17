Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:53 | Март 17 2018
18:53 | Март 17 2018

В Тбилиси арестованы «вор в законе» Григор Григорян и его брат

В Тбилиси арестованы «вор в законе» Григор Григорян и его брат

Правоохранительные органы Грузии вчера вечером в ходе спецоперации в тбилисском районе Исани задержали двух человек вечером.

Как сообщает Aliq Media, ссылаясь на министерство внутренних дел, задержанными являются Рубен и Григор Григоряны.

По данным министерства, следствие выяснило, что задержанные пытались с помощью угроз физического насилия получить от граждан крупные суммы денег.

«Задержаны ранее судимый Рубен Григорян (1983 г.р.) и также ранее судимый и отбывающий условное наказание, считающийся «вором в законе» Григор Григорян (1980 г.р.). За совершенное преступление предусматривается лишение свободы на срок 6-9 лет», – говорится в заявлении министерства внутренних дел.

Фото — Aliq.ge

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Рубрики: Происшествия

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