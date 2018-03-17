Все нуждаются во всех

Замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз вчера в Баку коснулся армяно-турецких протоколов, аннулированных Арменией: «Протоколы больше были нужны Армении, Ереван не желает выполнять выдвинутое нами условие и урегулировать карабахский конфликт».

Таким образом, турецкий чиновник еще раз подтвердил, что, несмотря на то, что его государство подписало протоколы, оно не собиралось претворять их в жизнь, пока Армения не выполнит их условие, не сдаст Арцах Азербайджану («урегулирование карабахского конфликта» с точки зрения Турции и Азербайджана означает именно это). То есть, мы, по мнению Йылдыза, настолько нуждаемся в отношениях с Турцией, что должны быть готовы согласиться на жестокое убийство десятков тысяч наших соотечественников или, в лучшем случае, на их изгнание. Во всяком случае, турки выражают свою позицию достаточно откровенно. Другой вопрос, что подобную откровенность им следовало проявить и до подписания Цюрихских протоколов, и заявить, что мы не подпишут, пока не будет выполнено их условие. В этом случае весь этот процесс не начался бы и не тянулся все эти долгие годы.

Однако в комментариях замминистра иностранных дел Турции есть другое заблуждение, свойственное почти всем державам, будь то региональные (как Турция) или глобальные: поскольку мы сильны, то страны с более слабой, чем наша, экономикой, меньшим военным потенциалом и малочисленным населением, больше заинтересованы в хороших отношениях с нами, чем мы, в сравнении с этими «небольшими» странами.

Это очевидно, в частности, на примере Соединенных Штатов. Эта страна решила, как говорится, «наехать» на Россию, понимая, что обе страны находятся в крайне неравных условиях с точки зрения военно-экономического потенциала. Европейские союзники Соединенных Штатов вынуждены делать то же самое, некоторые с «удовольствием» (например, Великобритания), а другая часть «без особого настроя» (например, Франция). Путин, конечно же, подливает масла в огонь своими необоснованными амбициями на статус мировой державы. Более адекватно ведет себя в этой ситуации канцлер Германии Меркель. Возможно, определенную роль в этом играет исторический опыт. В 20 веке эта страна дважды попыталась «наехать» на весь мир, и это трагически завершилось именно для самой Германии.

На самом же деле говорить, что «нормальные отношения вам нужны больше, чем нам» – бессмысленность. Все нуждаются во всех, особенно в 21 веке. Все нуждаются не в противопоставлении, а в сопоставлении своих интересов, потому что мир становится все более и более хрупким.