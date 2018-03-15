Мэр за «копейки» раздает общинные земли

В ереванской общине Малатия-Себастия, известной в народе под названием «Бангладеш», мэрия, можно сказать, раздаривает общинные земли. На улице Андраника в этом квартале захвачены даже тротуары, строят за счет газонов и зеленых зон. Жители жалуются, что в этом районе и без того мало зелени и деревьев, и теперь еще ведется безжалостная застройка, вместо того, чтобы расширять зеленые зоны.

Мэр предоставил право на застройку по адресу улица Андраника 79/4 сестре депутата НС РА Самвела Алексаняна – Лие Алексанян, и сыну заместителя мэра Давида Оганяна –Эдмону Оганяну.

Член фракции «Елк» Совета старейшина Еревана Анаит Бахшян раскрыла новые факты относительно подобных застроек. Она выяснила, что нескольким субъектам было предоставлено право на застройку в том же квартале на улице Раффи. Они, Алексанян и Оганян, получили от мэра общинную землю за «копейки».

На снимке – объекты Алексанян и Оганяна.

Фото – Нелли БАБАЯН