«В Конституции написано «глава страны», но это не глава, а всадник без головы»: Артур Сакунц

«В этой Конституции я не нахожу пункта, из которого императивно следует, что Национальное Собрание Армении является высшим органом», – заявила во время обсуждений в «Медиа-центре» во вторник этнограф Грануш Харатян.

С ее слов, главой страны продолжает оставаться президент, но каждодневную работу по управлению страной будет выполнять премьер-министр. Госпожа Харатян считает, что по новой Конституцией парламент не наделен новыми полномочиями и у него нет никаких новых функций. Если правительство посчитает нужным обратиться в парламент, то может сделать это.

В связи с этим, сославшись на Конституцию, госпожа Харатян сказала: «Правительство – премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, после чего может обратиться к парламенту. Парламент может отменить это чрезвычайное положение. Нет императива, все умозрительно. Видно, что конституция скроена под одного человека, и она дает возможность, что если этого человека не будет, то ее можно приладить к другому человеку».

Председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян, обратившись представителям власти, сказал: «Пусть члены правительства Армении, представители РПА покажут мне какой-нибудь пример парламентской республики, где премьер-министр имеет такие полномочия».

Обратившись к членам РПА, господин Ишханян заявил, что даже их 60-процентный парламент не имеет доверия: «Парламент не контролирует полицию, СНБ, так как они являются непосредственной службой премьер-министра. Причиной трагедии 1 марта 2008 года было то, что у нас силовые структуры являются основной опорой власти, и нет никакого контроля. После принятия Конституционных поправок парламент, который проголосовал за них, тем самым оправдывает события 1 марта 2008 года. Не исключено, что в ближайшее время произойдут очередные «первые марта».

Руководитель Ванадзорского офиса ХГА Артур Сакунц, напомнив о Конституции 2005-го, констатировал: «Из 19 полномочий, которые имел президент РА по Конституции 2005-го, сегодня 13 перешли премьер-министру. Остальные шесть касаются судебной власти, которая назначается парламентом, но судебные власти опять-таки формирует то же политическое большинство. То, что до сих пор основной опорой власти были правоохранительные органы, они так и продолжают оставаться ею, причем неконтролируемой опорой. И останутся лично в ведении премьер-министра».

Напомнив, что в действующей Конституции написано, что президент является главой страны, господин Сакунц сыронизировал: «Понятие «президент РА» можно представить как образ королевы Армении, так как он не имеет никакого значения. В Конституции написано «глава страны», но это не глава, а всадник без головы, труп. Однако даже и в этом случае люди не могут решить вопрос выбора, соблюдая надлежащие правовые нормы. Мы недовольны избранием Армена Саргсяна, но Конституция не дает решения».

Фото — «Медиа-центра»