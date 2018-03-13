Зона доступа для ядовитой руки Путина: редакционная The New York Times

«Как и убийство в 2006 году Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием-210, нападение на Скрипаля планировалось максимально ужасающим, устрашающим и публичным. И явно было получено благословение Владимира Путина, который в случае с Литвиненко не встретил особого отпора со стороны Британии», — пишет газета.

«На сей раз еще яснее, на ком лежит вина, и эта атака на союзника по НАТО требует мощного ответа как от организации в целом, так и от Соединенных Штатов, что, возможно, более важно», — полагают авторы статьи.

«Хотя президент Трамп позволил Путину свободно вмешиваться в американскую политику, он не может игнорировать очередное покушение на врага Путина на территории союзника. Администрации необходимо привести в исполнение санкции, уже принятые Конгрессом, и потребовать от НАТО принять больше мер — возможно, запретить дружкам Путина совершать поездки и ввести дополнительные ограничения на предпринимательскую деятельность», — пишет издание.

Впрочем, хотя пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и заявила о солидарности с Британией, она не сказала, Россия ли, по мнению администрации Трампа, ответственна за нападение.

«Русские знали, что британцы идентифицируют нервно-паралитическое вещество, что не оставит сомнений в том, кто стоит за убийством. Это делает циничное отношение Путина к убийству вдвойне возмутительным. Когда британцы «разберутся» с убийством, сказал он как ни в чем не бывало, тогда он и выскажется по этому поводу», — сообщает газета.

Мэй потребовала, чтобы Россия немедленно предоставила ОЗХО полное описание программы по созданию газа «Новичок». Она заявила, что правительство разрабатывает ответные меры. Они могут варьироваться от высылки ряда российских дипломатов до введения более жестких санкций. Проблема в том, замечают авторы статьи, что Россию, вероятно, не слишком волнует высылка дипломатов, а британские санкции мало что добавят к уже существующим.

«И все же, если месседж России в том, что ни один «предатель» нигде не будет в безопасности, в интересах каждой страны преподать Путину запоминающийся урок: он не может применять боевое оружие, где ему вздумается», — подчеркивает издание.