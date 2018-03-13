«Для Армении было бы менее опасно, если бы Серж Саргсян пошел по пути Лукашенко или Назарбаева»

Экс-депутат, член правления АОД Ованнес Игитян – о внутриполитических событиях

– Фронт «Во имя государства Армения» и представляющая диаспору организация «Армянское Возрождение» проводят трехдневные акции протеста. Митинги начались со вчерашнего дня в ряде европейских городов – Страсбург, Лондон, Париж. В Ереване митинг состоится сегодня – на Площади свободы. Акции протеста проводятся под лозунгами «Нет увековечению режима!», «Во имя свободы политзаключенных», «Во имя государства Армения». Организаторы хотят добиться того, чтобы Серж Саргсян не занял должность премьер-министра и свергнуть действующую власть. На Ваш взгляд, может ли данная инициатива иметь успех?

– Необходимо понимать, что любые перемены в Армении возможны исключительно в случае массового требования народа. К сожалению, сейчас действует такая политическая система, при которой ни одна отдельно взятая политическая группа или движение не имеют поддержки народа и не могут что-либо изменить. Однако, независимо от того, насколько массовой будет эта акция, я считаю положительным любое проявление протеста, поскольку, к сожалению, в Армении нет других методов воздействия на власть. Особенно, если учесть, что власть сейчас идет на создание закрытой системы – закрывает для СМИ заседания правительства, ограничивая право общественности получать информацию.

– Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян говорит, что если в Армении будет такая консолидация политических сил и общественности, какую мы видели в 2008 году, то он гарантирует, что процесс закончится сменой власти. Считаете ли возможной подобную консолидацию сейчас?

– На мой взгляд, сейчас ситуация такова, что нет большой разницы, кто именно является организатором акций протеста. Сейчас важнее, кто готов следовать за ними, насколько массовой является эта акция, вот в чем вопрос.

Конечно, было бы хорошо, если бы произошла консолидация оппозиции и, наконец, оппозиция начала бороться не против оппозиции, а совместно – против власти. К сожалению, подобное явление в Армении имеет место: очень часто мишенью оппозиции становится другая оппозиция, и борьба ведется на счет того, кто из них более ярая оппозиция.

Это, в любом случае, может стать процессом, чтобы наконец-то в Армении был создан второй полюс – оппозиционный, которого сейчас нет.

– Во всяком случае, для нашей общественности характерно идти за конкретным лидером. По крайней мере, об этом свидетельствует опыт прошлого. Вы сказали, что важно, кто именно созывает акции протеста. Видите ли Вы сегодня тех лидеров, за которыми люди готовы пойти?

– Во-первых, я положительно оцениваю инициативу и деятельность «Елк». Во-вторых, к сожалению, у нас есть лидеры, с которыми в прошлом общественность связывала серьезные надежды, но испытала разочарование. Вряд ли народ снова пойдет за ними. С этой точки зрения, придавая большое значения роли лидера, все же я не придаю большого значения роли людей, которые ранее разочаровали народ своими действиями.

– Нужны ли нам новые лидеры? И откуда они могут появиться?

– Должна быть такая система, в которой будут рождаться лидеры. В последнее время мы не видим, чтобы у нас рождались лидеры. Я не говорю о власти, и среди оппозиции тоже нет таких людей. Однако в действующей системе вряд ли будут рождаться новые лидеры. В отличие от политического поля, в гражданском обществе рождаются лидеры, которые естественным путем получают известность. Просто следующий шаг, который необходим для перехода в политическую плоскость и их становления в качестве политических лидеров в Армении отсутствует. А отсутствует потому, что общественность лишена возможности формировать власть путем выборов.

– В свое время Вы говорили, что конституционные изменения преследуют цель обеспечения правления Сержа Саргсяна, но уже в должности премьер-министра. Сейчас эти изменения находятся в процессе. Вы продолжаете думать также?

– Я остаюсь при своем мнении: изменения не преследовали цель сделать Армению более «демократичной», их целью было сохранение власти, а я считаю это губительным. Я полагаю, было бы меньше вреда, ели бы Серж Саргсян нашел возможность в третий и в четвертый раз стать президентом, как Лукашенко и Назарбаев. В этом случае угроз для Армении было бы меньше. Но для одного человека менять всю систему, притом делать это с политической командой, не знающей, что такое государственная модель…

– Серж Саргсян все еще сохраняет молчание, а члены правящей партии уже начали просить его стать премьер-министром, заявляя, что только он может вести переговоры по Арцахскому урегулированию. Как Вы оцениваете эту ситуацию?

– Подобные заявления носят направленный характер, поскольку такие вопросы эти люди самостоятельно не решают. А почему те же люди таких заявлений не делали несколько месяцев или год назад? Сейчас они возьмут модель, как при Советском Союзе – партия предложит, и Серж Саргсян согласится.

Если Серж Саргсян решит, что кто-нибудь из оппозиционных деятелей должен быть премьер-министром, то те же люди завтра начнут говорить, что это и есть лучшая кандидатура.

Беседу вела Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

10.03.2018г