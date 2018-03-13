137 демократов-конгрессменов призвали Трампа ввести санкции против России

Более двух третей демократов в Палате представителей призвали президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении России, в очередной раз потребовав реакции на выводы разведсообщества о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Как минимум, 137 демократов в Палате представителей подписали письмо, в котором настоятельно призвали Трампа выполнить требования подписанного им закона о санкциях в отношении лиц, ведущих дела с российскими оборонным и разведывательным секторами.

«Мы настоятельно призываем вас изменить курс, последовав рекомендациям этого письма и духу закона, и показать, что безопасность нашей страны и честность наших выборов нерушимы», – говорится в тексте письма.

Законодатели напоминают, что Трамп пропустил установленный на 29 января крайний срок ввода санкций.

Члены Конгресса, в том числе и республиканцы, давно призывают администрацию наказать Россию за вмешательство в выборы, которое спикер Палаты представителей Пол Райан назвал «губительной и систематической атакой», и предотвратить возможное иностранное вмешательство в предстоящие промежуточные выборы, намеченные на ноябрь этого года.

Россия отрицает свое вмешательство в американские выборы, а Трамп неоднократно отрицал, что между его приближенными и Москвой был какой-либо сговор. Расследования по этому делу, проводимые различными комитетами Конгресса и спецпрокурором Робертом Мюллером, бросили тень на первые 14 месяцев президентства Трампа.

Тем временем лидеры демократов в Сенате и Палате представителей, а также ведущие демократы в юридических комитетах обеих палат, в понедельник опубликовали письмо, в котором призвали Трампа задействовать все ресурсы, чтобы экстрадировать 13 российских граждан, которым Мюллер в прошлом месяце предъявил обвинения в связи с вмешательством в выборы.

Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что этих граждан могут привлечь к суду в России, если выяснится, что они нарушали российское законодательство.

Решение о санкциях по отношению к России может быть принято в скором времени. На прошлой неделе в ходе слушаний в Сенате глава Национальной разведки Дэн Коутс подчеркнул, что администрация участвует в усилиях по обеспечению безопасности выборов, и что Минфин может анонсировать санкции в отношении России уже на этой неделе.

Фото — Голос Америки