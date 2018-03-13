Роберт Кочарян не говорит и полслова о лобовых обвинениях, звучащих со стороны РПА: «Иратес»

Болезненная тема Кочаряна. Никол Пашинян направил письменное обращение генеральному прокурору РА по делу 1 марта, предложив допросить второго президента. Это не могло не уязвить Кочаряна, и он начинает говорить не о проблеме, а переходит в контратаку. «Благодаря» ему я стал свидетелем самой циничной сцены самого в нашей новейшей истории. Главный провокатор и организатор беспорядков 1 марта организовал в парламенте слушания по делу 1 марта и сидя в кресле спикера парламента, вел заседание», – говорит Согомонян.

Роберт Кочарян не говорит и полслова о лобовых обвинениях, звучащих в последнее время даже со стороны РПА, не говорит, почему, например, РПА напрямую говорит: «Обосновывая объявление чрезвычайного положения, вы заявили, что оппозиционеры выходили из-за автобуса, стреляли из автомата, и снова прятались за автобус. Мы рассмотрели документы судебно-медицинской экспертизы всех раненых полицейских, и ни один полицейский не получил огнестрельного ранения. Вопрос к вам, г-н президент, откуда вы получили эту информацию, на основе которой вы приняли решения, которое стало фатальным для развития этих событий?». Естественно, ответа на этот вопрос у него нет.

Рузанна ХАЧАТРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Иратес»