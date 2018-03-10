В Иджеване водитель-турок на «фуре» с грузинскими номерами въехал в бетонный дорожный разделитель: фоторяд

10-го марта, в два часа ночи, крупногабаритная «фура» марки «ДАФ» с грузинскими государственными номерами въехала в бетонный дорожный разделитель на межгосударственной автотрассе напротив Иджеванского рынка. Начало бетонного барьера разрушилось, однако автомашина не перевернулась. Принадлежащий турецкой компании грузовик в Армению вез в Армению цитрусовые, за рулем машины находился водитель-турок.

10 марта, в 10 часов прибыл подъемный кран, который в течение двух часов снимал грузовик с бетонного разделителя дороги. На месте происшествия несли службу и регулировали движение сотрудники Дорожной полиции – во главе с командиром 2-го взвода С.Галтахчяном.

Ранее на этом же участке въехав в бетонное заграждение, перевернулся крупный грузовик. Бетонный разделитель дороги напротив рынка Иджевана был установлен в 2015 году.