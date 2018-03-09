Директор больницы: «Никто не должен покупать лекарства без назначения врача»

Директор Ванадзорского медицинского центра Вардан Абовян считает необходимым такой порядок отпуска лекарств по рецепту. По его словам, сегодня на каждом шагу аптеки встречаются чаще, чем продовольственные магазины. Говорит, что подсчитал: на проспекте Тигран Мец в Ванадзоре действует 17 аптек и всего пять продовольственных магазинов: «Если работает столько аптек, значит, спрос на аптеки есть. Иногда я заходил в аптеку, чтобы купить лекарство, но то, что я видел, что происходит рядом со мной, меня, как врача, не устраивало. Любая молодая женщина могла зайти в аптеку с 5-летним ребенком, взять любой антибиотик и выйти. Это решение было однозначно правильным для пресечения неуправляемого употребления лекарств».

По словам врача, очень часто люди приобретают лекарства без назначения врача, используют их, в результате чего появляется ряд других проблем: «Никто не должен покупать лекарства без назначения врача. Любое лекарство оказывает влияние и побочное воздействие. В инструкции любого лекарства шестую часть составляет описание воздействия лекарства, а четверть – побочное воздействие и противопоказания. Врачи специально учатся для того, чтобы назначать лекарства, и они знают, что значат показания, противопоказания, воздействие, побочное воздействие. Но ни один гражданин не владеет перечисленными мной необходимыми знаниями».

Напомним, что согласно решению правительства Армении, с 1-го марта примерно 2700 из 4700 зарегистрированных в Армении лекарств население могло приобретать только при наличии рецепта. И это вызвало недовольство населения. Люди поспешили запастись несколькими наименованиями лекарств до вступления закона в силу.

Спустя почти неделю после вступления в силу этого решения, Министерство здравоохранения заявило, что вместо объявленных 45%, более 80% лекарств можно вновь покупать без рецепта.

После этого, согласно новому решению правительства, наличие рецепта будет необходимо только при покупке психотропных, противовирусных лекарств, антибиотиков.