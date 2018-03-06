«Легко обвинять в провалах инициативы, исходящие из «соседского» дома»: Анна Давтян-Геворгян

Недавно Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади выступил с несколькими интересными обращениями. Коснувшись возможного увеличения объемов поставляемого газа, он отметил: «Мы готовы по удобным ценам продавать газ Армении». В ответ на вопрос, почему не была задействована Мегринская ГЭС, посол сказал: «Обычно задержку проявляют компании. Правительства наших стран работают всегда».

На вопрос Aravot.am, как отразится на пребывающей пока на бумаге железной дороге Армения-Иран возможное задействование отрезка железной дороги Иран-Азербайджан, запланированное на март текущего года, посол ответил так: «Вы живете и едите у себя дома, какое имеет значение, что делают и что едят в соседней стране? Отношения Ирана с Арменией очень хорошие. Мы готовы задействовать железную дорогу, но Армения должна представить инвестора. Необходимы совместные инвестиции. Сделайте шаг, и мы сделаем шаг».

Напомним, что в январе премьер-министр РА Карен Карапетян, коснувшись строительства железной дороги Иран-Армения, отметил, что «ее строительство не должно быть самоцелью».

«Аравот» спросил у аналитика Национального Исследовательского Университета обороны МО РА, научного сотрудника Центра цивилизационных и культурных исследований Ереванского госуниверситета, ираниста Анны Давтян-Геворгян, иранская сторона не удовлетворена в определенной мере шагами властей Армении?

«Говоря об ирано-армянских переговорах, мы часто касаемся и отношений Ирана с Азербайджаном и обычно обуславливаем одни отношения другими. Но Иран отношения с Арменией строит не в противовес или в ущерб другому государству, а пытаясь иметь хорошие отношения на высоком уровне со всеми соседями. Эти отношения имеют разный успех, но задачи в отношениях тоже не соразмерны. Иран с Азербайджаном имеет не только сухопутную – дорожную и железнодорожную связь, но и морскую, но это не значит, что для Ирана не актуально укрепление связей по другим направлениям. Слова посла Ирана «подумать о собственном доме и не говорить много о доме соседа» поднимают ту же проблему. Поддерживать в актуальности такие разговоры и затем винить в провалах инициативу и политику, исходящую из дома «соседа», легко. В задержках и промедлениях во всех сферах несем ответственность мы сами: Иран неоднократно доказывал, что отмечает важность диверсификации путей, связывающих с Европой и здесь, если мы не отмечаем успехи, причина не в наличии других путей, а в отсутствии наших», – отметил наш собеседник.

Интервью с аналитиком НИУО МО РА, научным сотрудником ЦЦКИ ЕГУ Анной Давтян-Геворгян полностью читайте в сегодняшнем номере печатной версии «Аравот».