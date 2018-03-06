Армен Саргсян никак не развеял сомнений по поводу его гражданства: заявление

О несоответствии Армена Саргсяна конституционным требованиям к президенту РА

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Национальное Собрание РА, обсудив кандидатуру выдвинутого на пост Президента РА Республиканской партией Армении (РПА) Армена Саргсяна, второго марта текущего года 90 голосами «за» и 10 «против» избрала его президентом Республики Армения.

Мы, нижеподписавшиеся, констатируем, что Армен Саргсян никоим образом не развеял наши сомнения по поводу его гражданства, в частности, по поводу того, что он не удовлетворяет конституционному требованию о гражданстве только Республики Армения в течение последних шести лет. Хотя и на многочисленных площадках озвучивалось требование общественности – опубликовать документ, который свидетельствует о прекращении гражданства Великобритании, А. Саргсян представил всего лишь справку, выданную Управлением паспортов и виз Полиции РА, которая всего лишь свидетельствует о том, что он является гражданином РА, и не может заменять собой документ, предоставленный государственным органом Великобритании, который мог бы стать единственным достоверным доказательством. В случае отсутствия этого документа еще больше возрастают сомнения общественности относительно неудовлетворения цензу гражданства, а также открыто проявляется пренебрежительное и непочтительное отношение Армена Саргсяна по отношению к Конституции Республики Армения и ее гражданам.

Следует вспомнить, что пришедшая к власти за счет сфальсифицированных в 2008-м году и унесшими как минимум жизни 10 человек выборами, сохранивший пост президента РА Серж Саргсян для воспроизводства и укрепления своей власти и его партии, инициировал изменение Конституции и в 2015 году сфальсифицировал итоги и референдума по конституционным изменениям, обеспечив стабильное большинство РПА в парламенте. И поэтому, пожалуй, закономерно, что в сложившихся условиях кандидат в президенты РА, предложенный РПА, считает возможным пренебрегать действующей Конституцией РА и любой ценой оказаться на самой высокой должности РА.

Считаем также уместным заметить, что подавляющее большинство Национального Собрания своим голосованием констатировало, что не уважает Конституцию Республики Армения и в очередной раз руководствуется не требованием закона, а сиюминутными политическими соображениями, что обусловлено узкими личными и клановыми интересами.

Констатируем, что конституционный казус относительно избрания президента РА напрямую народом, или парламентом и произвольное толкование касающихся этого конституционных норм уже ставят под сомнение конституционность избрания нового президента Республики Армения. К этому добавляется тот факт, что избранный большинство депутатов Национального Собрания Армен Саргсян вступает в должность президента с нарушением требования, связанного с гражданством, установленного Конституцией Республики Армения, вызвав разумные сомнения подозрения относительно его легитимности и поставив под вопрос обеспечение основной его функции – быть гарантом Конституции.

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