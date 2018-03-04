В Риге состоялась премьера «Реквиема» Тиграна Мансуряна, посвященного памяти жертв погромов в Сумгаите: видео

1-го марта по инициативе посольства Армении в Латвии, в старейшей в Риге церкви Святого Иоанна состоялось мероприятие, посвященное 30-летию памяти жертв Сумгаита, на котором хор Латвийского радио и оркестр «Sinfoneta Riga» исполнили произведение композитора Тиграна Мансуряна «Реквием».

Содействие в организации концерта оказала и армянская апостольская церковь Риги. В мероприятии приняли участие представители католической церкви Латвии, аккредитованные в Риге послы, дипломаты, представители законодательной и исполнительной власти страны, журналисты и видные деятели культуры, представители армянской общины, а также сам композитор Тигран Мансурян.