Объявлен международный розыск в отношении координатора группы «Сасна Црер-2» Р. Куркяна

По сведениям Aravot.am, объявлен международный розыск в отношении руководителя группы «Бойцы во имя справедливости» Роберта Куркяна.

Напомним, что по представлению СНБ РА, Куркян координировал вышеупомянутую группу. Напомним также, что в декабре прошлого года Служба национальной безопасности распространила сообщение, согласно которому эта группа, которая называлась «Сасна Црер-2», планировала проведение террористических акций в отношении представителей власти. Согласно СНБ, «гражданин США армянского происхождения Р.К. в сентябре 2017 года в соцсети Фейсбук зарегистрировал личную страничку под фальшивыми данными пользователя «Martin Avagyan», на которой публиковал материалы о формировании группировки под названием «Бойцы во имя справедливости», о тактике действий группировки, дисциплине ее членов, правилах безопасности и сохранения секретности». В тот же период времени на той же личной странице публиковались и распространялись прямые призывы применять насилие в отношении представителей правоохранительных органов, должностных лиц Республики Армения, осуществлять взрывы, поджоги и таким путем формировать атмосферу всеобщего страха.

Информацию об объявлении в международный розыск координатора группы Роберта Куркяна Aravot.am попытался уточнить в полиции. В пресс-службе Полиции РА нас заверили, что после «уточнения информацию, и появлении какая-либо новости, они сообщат об этом общественности».