Американская Exxon Mobil выходит из совместных с «Роснефтью» проектов

Американская компания Exxon Mobil выходит из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску и добыче нефти. Причина — санкции, введенные в отношении нескольких секторов российской экономики, говорится в ежегодном отчете Exxon Mobil. Об этом передает ВВС.

В документе уточняется, что в рамках совместного предприятия с «Роснефтью» Exxon Mobil работала или планировала работать на шельфе в Карском и Чукотском морях, в море Лаптевых и Черном море. Общая площадь участков на конец 2017 года составляла 257 тысяч кв. километров.

Свои возможные убытки от выхода из совместного предприятия Exxon Mobil оценивает в 200 млн долларов.

Деятельность по разведке и добыче в Карском, Чукотском, Черном морях и море Лаптевых регулировалась соглашениями о совместном предприятии, заключенными между Exxon Mobil и «Роснефтью» в 2013 и 2014 годах.

Лицензии Карского моря, предусмотренные соглашениями об СП от 2013 года, действуют до 2040 года и включают геологоразведочные периоды до 2020 и 2022 годов, уточняется в отчете.

Дополнительные лицензии в Карском, Чукотском морях и море Лаптевых, охватываемые соглашениями от 2014 года, действуют до 2043 года и предусматривают период разведки до 2023 года.

Лицензии на Карское и Чукотское моря и море Лаптевых требуют представления плана развития в течение 8-11 лет с момента открытия. Разработка месторождения должна начаться в течение пяти лет после утверждения этого плана.

Лицензия на разведку Черного моря в рамках совместного предприятия с «Роснефтью» распространяется до 2020 года, и основанием для получении лицензии на добычу является открытие месторождения.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал решение Exxon Mobil ожидаемым.

«Ничего страшного, все это довольно предсказуемая вещь, дело к этому шло», — заявил он РИА Новости.

Невыгодная ситуация

Решение ExxonMobil о выходе из совместных проектов с «Роснефтью» не было неожиданностью для рынка, пояснила Би-би-си младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Анна Кертанова. «Ситуация невыгодна для обеих сторон — для Exxon Mobil потери в 200 млн долларов, а для «Роснефти» — возможные дополнительные трудности в разработке шельфа», — объясняет эксперт.

В агентстве ожидают продолжения работ по бурению на шельфе самой «Роснефтью», а также напоминают, что у компаний сохранится совместный проект «Сахалин-1».

«Если говорить о влиянии на российский нефтяной сектор, то продолжение санкционного давления может привезти к заморозке или замедлению работ по разработке нефтегазовых запасов страны, особенно проектов со значительными вложениями», — говорит Кертанова.

Старший аналитик по нефти и газу компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин в комментарии Русской службе Би-би-си подчеркнул, что из-за санкций как минимум последние два-три года в рамках партнерства «Роснефти» и Exxon ничего происходить не могло.

«Если какие-то работы они и вели, то прекратили их уже не вчера — а гораздо раньше, чем было это объявление», — констатировал эксперт.

Санкции и сотрудничество

США ввели санкции в отношении нескольких секторов россиийской экономики, в том числе нефтегазового, из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины в 2014 году.

В апреле 2014-го персональные санкции были введены против главы «Роснефти» Игоря Сечина, а осенью того же года минфин США запретил американским компаниям поставлять в Россию оборудование и технологии, а также предоставлять услуги, если они будут использоваться в арктических, глубоководных или сланцевых проектах.

Exxon Mobil была вынуждена остановить совместную работу с «Роснефтью» на шельфе Арктики, компании успели пробурить только одну скважину в Карском море — «Университетская-1».

В 2017 году Exxon Mobil была оштрафована на $2 млн — минфин США посчитал, что в мае 2014 года компания незаконно подписывала соглашения с Сечиным, который на тот момент уже был под санкциями.

Всего у Exxon Mobil и «Роснефти» было десять совместных проектов, которые включали в себя геологоразведку и освоение российского шельфа в Черном море и в Арктике, а также проекты в Западной Сибири. Не пострадал от санкций только проект «Сахалин-1» в Охотском море, где Exxon является оператором, а «Роснефть» — одним из партнеров.

Фото — ВВС