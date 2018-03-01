«Карабахский конфликт не имеет отношения к Каталонии, Косово и Кипру»: депутат Европарламента

«Настало время для действенных шагов в вопросе признания независимости Нагорного Карабаха», – заявил вчера в Европарламенте депутат Яромир Штетина.

Отметим, что международная общественная организация «Европейские друзья Армении» (EuFoA) и Европейский филиал Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU Europe) в связи с 30-летием Карабахского движения организовали мероприятие на тему «Нагорный Карабах и Европейский Союз: 1988-2018. Итоги 30-летней политики ЕС вокруг Карабахского конфликта».

В ходе состоявшихся заседаний парламентарии и другие эксперты представили свидетельства, какое отношение проявил Европейский парламент в период кризиса с февраля 1988-го по май 1991 гг. Была рассмотрена и нынешняя политика ЕС в отношении конфликта.

По этому поводу директор Европейского офиса AGBU Никола Тавитян отметил: «Все мы видели тот подход, который демонстрируют европейские институты в вопросе урегулирования конфликта. К сожалению, эти заявления носят в основном общий характер, которые можно применить к любому конфликту». Господин Тавитян подчеркнул, что у ЕС нет конкретной политики в вопросе урегулирования Карабахского конфликта.

Депутат Европарламента (Союз консерваторов и реформаторов Европы) Элени Теохарус рассказала, что до 2000 года ежегодно 5-6 раз посещала Нагорный Карабах. Она вспомнила бомбардировки Карабаха Азербайджаном в 1992 году, преступления в Сумгаите. В конце выступления она заявила: «Вопрос Нагорного Карабаха индивидуальный, он не имеет отношения к Каталонии, Косово, Кипру».

Другой депутат Европарламента, Яромир Штетина, коснувшись положительного отношения депутатов ЕП к Арцаху, заявил: «Эта любовь и положительный настрой к Нагорному Карабаху исходят из мужества народа Нагорного Карабаха, его стремления к свободе. Самое главное то, что здесь есть задача восстановить историческую справедливость. Карабах провозгласил независимость, но до сегодняшнего дня дипломатические усилия, направленные на признание, пока еще не дали результата. Однако настало время для действенных шагов в вопросе признания Нагорного Карабаха».

Журналист Цветана Паскалева рассказала о своих воспоминаниях. Вспомнив ту картину, как арцахцы под дождем бежали с детьми на руках, провела параллели с 1915 годом, когда армяне так же бежали из Турции.

Она выразила озабоченность по поводу составления Азербайджаном черного списка, напомнив о случившемся с блогером Лапшиным.

Закончив выступление, она заявила, что Арцах та страна, которую должен посетить каждый. Обратившись к присутствующим в Европарламенте, она сказала: «Вы должны посетить Нагорный Карабах. И тот, кто посетит Арцах, он не должен оказываться в черном списке. Я горда тем, что знаю арцахцев. Давайте все мы станем частью Карабаха, я хочу, чтобы и вы смогли в ваших воспоминаниях иметь частичку от Карабаха, карабахцев».