Эдмон Марукян: «Господин Никоян сделал очень некорректное заявление»

«Я думаю, что господин Никоян сделал очень некорректное заявление», – отметил вчера в беседе с журналистами в парламенте депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян. Журналисты спросили, как Эдмон Марукян относится к мнению депутата-республиканца Самвела Никояна, что лидеры «Елк» не желают раскрытия дела «1 марта».

Лидеры «Елк» предпринимали, предпринимают и будут делать все для раскрытия «1 марта». Наш законопроект направлен и на это», – сказал Эдмон Марукян, напомнив, что во всех инициативах фракции АНК в парламенте предыдущего созыва по части «1 марта» он и Никол Пашинян всегда голосовали «за».

Заявление Самвела Никояна Эдмон Марукян называет «обвинением против обвинения».

«Если вы наблюдали за нашими выступлениями, то мы говорили: власти не хотят, чтобы дело было раскрыто. Более того, пока правят эти власти, оно не будет раскрыто. И в ответ на это обсуждение они говорят: нет, вы не хотите, чтобы оно раскрылось», — сказал Эдмон Марукян.