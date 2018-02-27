Заявление посольства Армении в Грузии в связи с 30-летием армянских погромов в Сумгаите

Грузия-Онлайн. Февраль 1988 года стал переломным как в отношении дальнейшего хода армяно-азербайджанских отношений, так и для безопасности, стабильности и дальнейшего развития Южного Кавказа. В феврале 1988 года на справедливое желание армянского населения Нагорного Карабаха выйти из состава Азербайджана, которое выражалось мирными митингами, азербайджанские власти отреагировали организацией насилия против мирного армянского населения, в тех городах Азербайджана, где армяне проживали в большом количестве.

С этого момента последовавшие в регионе развития практически были предопределены – эскалация, которая в самом Азербайджане, а также в Нагорном Карабахе, впоследствии переросла в нападения на мирное население со стороны натравленных азербайджанскими властями бандитских групп, а затем и со стороны регулярной армии.

Все началось с Сумгаита. По официальным данным, жертвами продолжавшихся три дня армянских погромов стали 32 человека, а в соответствии с независимыми источниками – сотни армян. В результате открытой поддержки и попустительства азербайджанских властей по отношению к проникнутому армянофобией сброду у себя квартирах и на улицах города были убиты женщины, мужчины, пожилые люди. Даже спустя 30 лет, когда читаешь ужасающие свидетельства очевидцев, невозможно свыкнуться с мыслью, что человеческое существо способно поступать таким образом с другим человеком, который еще вчера был для него соседом, коллегой, знакомым. В эти дни было попрано наиболее фундаментальное право человека – право на жизнь. Люди стали мишенями и были убиты из-за их национальной принадлежности. Девиз остервеневшей толпы был один: “Армянин не имеет права на жизнь”.

А советским военным соединениям в пределах собственной страны понадобилось три дня, чтобы добраться Сумгаита и положить конец этим зверствам, в то время, как им достаточно было даже одной ночи, чтобы достигнуть страны социалистического лагеря Восточной Европы и Афганистана.

21 марта 1988 года лауреат Нобелевской премии мира, известный ученый и правозащитник Андрей Сахаров в письме о сумгаитских погромах, направленном на имя руководителя СССР Михаила Горбачева, писал: “Если кто-либо мог сомневаться в необходимости отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана до Сумгаита, то после этой трагедии каждому должна быть ясна нравственная неизбежность этого решения. После этой трагедии не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении территориальной принадлежности Нагорного Карабаха к Азербайджану. Официальные списки погибших в Сумгаите не опубликованы, это заставляет сомневаться в точности официальных данных о числе погибших. Нет сообщений о ходе следствия. Такое преступление не могло не иметь организаторов. Кто они?” 26 ноября 1988 года Сахаров заявил газете ‘’The New York Times’’, что направленные против армян погромы представляют реальную опасность истребления армянского меньшинства Азербайджана и населения Нагорного Карабаха.

Проведенное после погромов следствие было довольно поверхностным и не ответило на главные вопросы: Кто стоял за всем этим? Кто направлял толпу? И, с какой целью? А то, что эти действия направлялись из одного центра, не подлежит сомнению, это удостоверяется многими свидетельствами. И многие факты говорят о том, что делалось это для того, чтобы мирным демонстрантам карабахского движения было ясно, что в случае продолжения демонстраций та же участь постигнет и их.

Несмотря на то, что после этих событий прошло 30 лет, названные вопросы до сегодняшнего дня остается открытыми для историков, политиков и, просто, рядовых граждан. Из прозвучавших в ходе судебных заседаний свидетельств становится ясно, что в армянские погромы была активно вовлечена молодежь, даже старшеклассники. Этих юношей спровоцировали на насилие или насильственный экстремизм (violent exstremism) и в них взрастили семена откровенной ненависти к армянам.

Сумгаит стал одним из первых проявлений национализма и экстремистской позиции политической элиты Азербайджана. Стало ясно, что ненависть по отношению к армянам среди азербайджанского общества была скрыта лишь тонким покрывалом, которое разорвалось. Армянофобия была направлена также против историко-культурных ценностей армянского народа, в результате чего в Азербайджане сравняли с землей уникальные памятники, насчитывавшие многовековую историю.

К сожалению, та волна насилия, которой было положено начало в Сумгаите, получила продолжение в Баку, Кировабаде (Гяндже) и во многих других населенных пунктах, с многочисленным армянским населением.

В результате сумгаитских погромов, в СССР появились первые потоки беженцев. Покинув свои дома, чудом спасшись от зверств, люди бежали в Армению и другие республики СССР.

На сумгаитскую резню откликнулся Европарламент, который в принятой 7 июля 1988 года резолюции, квалифицировал ее как направленные против армян погромы, сами по себе являющиеся угрозой безопасности для проживающих в Азербайджане армян. Более того, Европарламент в своей резолюции осудил насилие в отношении армян и заявил о своей поддержке требования населения Нагорного Карабаха о воссоединении с Арменией. Спустя два года Европарламент отреагировал на армянские погромы в Баку и принял еще одну резолюцию, в которой подтвердил эту позицию.

В июле 1988 года, всего через несколько месяцев после сумгаитских погромов, Сенат США утвердил изменения в законе 1989 года о финансовом возмещении внешних действий, который относился к Нагорному Карабаху. В нем содержался призыв к советским властям об уважении к законным устремления армянского народа и было зафиксировано, что десятки армян были убиты и сотни ранены во время происшедших несколько месяцев назад погромов.

Несмотря на жесткий контроль и цензуру со стороны советских властей потока новостей, все же в марте 1988 года хотя и отрывочные сведения о сумгаитских злодеяниях все же достигли международных СМИ. В марте авторитетное издание “Washington Post” написало, что в азербайджанском городе Сумгаите имели место ужасающие преступления против армян. Ссылаясь на посетивших эту территорию московских диссидентов, газета рассказала о совершенных против армян зверствах, включая случаи “убийства и изувечения беременных женщин в родильном доме”.

27 сентября 1990 года, 130 ведущих ученых и правозащитников из США, Объединенного Королевства, Франции, Германии, Канады и других стран публикуют открытое письмо газете ”The New York Times” . Они отмечают: “Эпоха, которая как нам казалось, закончилась, обратилась в эпоху погромов. В этом году армянская община Азербайджана в очередной раз стала жертвой заранее задуманных нечеловеческих и неприемлемых истреблений. Мы намерены широко распространить сведения об этом и осудить произошедшее, чтобы международное общественное мнение осознало ту опасность, которую расизм представляет для будущего человечества. Через полвека после геноцида еврейского населения в нацистских концентрационных лагерях и через сорок лет после принятия Всеобщей декларации прав человека мы чувствуем то же бессилие, когда происходят подобные нарушения прав человека. Будет непростительным, если выяснится, что из-за нашего молчания имели место новые жертвы. В то же время, мы обязаны потребовать, чтобы советские власти, а также международное сообщество однозначно осудили эти армянские погромы и, особенно, ту расистскую идеологию, которая была использована виновниками этих преступлений, в качестве их обоснования”.

Возможно еще более ужасающим, чем эти зверства, было то, что как в Азербайджане, так и, в целом, в Советском Союзе власти сделали все сокрытия правды о Сумгаите. Эта атмосфера безнаказанности и вседозволенности лишний раз подтвердила, что за этими погромами стояло государство. А дальнейшее развитие событий показало, что сумгаитский путь решения проблем стал главенствующим для азербайджанского руководства. Уже в мае началась насильственная депортация армян из Шуши, в ноября волна армянских погромов прошла по всему Азербайджану. Однако какой-либо политической и правовой оценки не прозвучало .

Увы, прошедшие после сумгаитских погромов 30 лет свидетельствуют о том, что стиль действия азербайджанских властей не подвергся каким-либо изменениям, более того, непрерывная армяноненавистническая риторика, проповедь ненависти привели к дегуманизации армян в глазах азербайджанского общества. Героизация такого хладнокровного человекоубийцы как Сафаров, применение артиллерии против невинных детей в ходе четырехдневной апрельской войны, жестокое убийство стариков и искалечение их трупов говорят о том, что преступления в духе Сумгаита стали частью политики властей Азербайджана. До тех пор, пока власти и общество Азербайджана не будут поставлены лицом к лицу с имеющими тридцатилетнюю давность теми трагическим страницам своей истории, невозможно будет говорить о безопасности, мире и стабильности в регионе.

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1. http://www.nybooks.com/articles/1990/09/27/an-open-letter-on-anti-armenian-pogroms-in-the-sov/

2. Золян С. Т. http://sumgait.info/sumgait/sumgait-genocide-glasnost1.htm