Смена власти vs воспроизводство власти

23 февраля с.г. по инициативе фракции «Елк» в Национальном Собрании Армении состоялись открытые слушания в связи с событиями, произошедшими десять лет назад – 1-2 марта 2008-го года.

Из длившейся более пяти часов жаркой дискуссии вывод можно сделать один: 1-ое Марта – это не прошлое, оно продолжает оставаться нашим настоящим, и его мрачная тень продолжает нависать над нашей государственностью, нарушая ее развитие. Много воды утекло за прошедшие десять лет, многие стремятся держаться подальше от произошедшего, боль родственников погибших остается прежней, а совершившие эти убийства, отдавшие приказ продолжают жить среди нас.

Уголовное дело не прекращено, правоохранительные органы заверяют, что расследование дела продолжается, но политическая сторона вопроса остается открытой: возможна ли в Армении смена власти посредством выборов, сломив машину воспроизводства власти? И еще, можно ли считать, что повторение «1-го Марта» в Армении исключено?

Закон и право, о необходимости верховенства которых говорят все, получают силу, когда власть, сформированная их силой и закрепленная голосами граждан, становится гарантом закона и права. Но произошедшее 1-го Марта пришло завершить то, что происходило до этого, когда конструировалась криминально-олигархическая система и чудовищная машина по ее воспроизводству. И в этот день эта машина стала стрелять в граждан.

Многие представители власти сегодня выражают соболезнования в связи с произошедшим, призывают извлечь уроки. Вопрос не в том, верить или не верить их искренности, а в том, насколько эта боль, о которой они говорят, насколько эти уроки, о которых они говорят, насколько вот это все соотносится с практической плоскостью?

Если даже допустим, что следственные органы рано или поздно доведут дело до своего логического финала и разоблачат преступников, как исполнителей, так и отдавших приказ, тем не менее, вопрос остается на политической и системной плоскости.

А что в Армении изменилось по большому счету за прошедшие десять лет?

В Армении сломали политическую и экономическую монополию? Нет! Разделены бизнес и политика? Нет! Коррупция перестала быть фундаментом системы управления и системой в себе? Тоже нет! Более того, это все закрепилось как продолжение российской.

Однако, с другой стороны, в Армении к счастью нет углеводородов и сырьевой ренты, следовательно, власть не может себе позволить, как в России и Азербайджане, давить и «бетонировать» поле, поскольку не хватит ресурса, а вынуждена «договариваться», как в это было в Грузии до Саакашвили, как в Украине было до Майдана и пока еще продолжается по сей день. Это путь «медленного гниения» — это и остается власти.

А это означает, что тем не менее в Армении можно все свободно обсуждать и выразить любую идею, и свидетельством тому – слушания в пятницу в Национальном Собрании.

И чтобы все это держать в русле управляемости, власти необходимо, чтобы среднестатистический гражданин не был бы экономически самодостаточным, чтобы его благосостояние продолжало зависеть от благосклонности власти. А самое главное – чтобы в обществе царила апатия, которая должна управляться и подпитываться мифом под названием «альтернативы нет». Причем, речь идет как о внутреннем, так и внешнем измерении.

А действительно ли нет альтернативы?

В публичном поле Армении многочисленны люди, утверждающие, что и альтернатива есть, и выход тоже. И показывают как альтернативу, так и выход. Власти также стараются не отстать, показывают «реформы», что-то пытаются сделать, даже провозглашают на самом высоком уровне, что Армения руководствуется европейскими ценностями. Здесь, конечно, ясно, где действительность, где имитация, но тем не менее, уже этим Армения – не Россия и не Азербайджан, где без внутреннего разрушительного взрыва больше ничего не изменится.

У нас тоже может ничего не измениться без внутреннего взрыва, если общественное давление на власть не усилится и не принудит к переменам. В Армении и сформировавшаяся атмосфера, и законодательное поле позволяют, чтобы любую идею поднять не запрещенными Конституцией, мирными способами и организовать консолидацию вокруг нее.

В этом смысле, нужно воздать должное блоку «Елк» за эту инициативу, а власти – за отношение к этому без нездоровой недоброжелательности. Однако, факт в том, что «1-ое Марта» остается индикатором того, меняется ли Армения как государство или нет. Нам еще будут говорить, что «не видят необходимости» в допросе Роберта Кочаряна, что «не знают», был ли приказ 0038 или нет, а некоторые будут нервничать, и это будет продолжаться до тех пор, пока требование перемен и общественное давление дойдут до уровня, когда и нервозность пройдет, и приказ «будет», как и «будет» необходимость адресовать вопросы Кочаряну.

Ничто не забыто, никто не забыт. И вопросом вопросов Армении остается следующий: власть в Армении сменяема посредством избирательного бюллетеня или революции? Аксиоматично, что первое всегда останется предпочтительным.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «АРАВОТ»

27.02.2018г