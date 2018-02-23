Мюнхенское предостережение Сержа Саргсяна

«В условиях молчания Европы подобные нелепости могут иметь очень серьезные последствия»

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Баку снова угрожает войной

В условиях территориальных претензий, недавно предъявленных Ильхамом Алиевым Армении и в условиях молчания цивилизованного мира, Баку, чувствуя собственную безнаказанность, продолжает выступать с милитаристскими заявлениями.

Вооруженные армии Азербайджана и Армении стоят друг против друга на линии фронта, и не исключено возобновление войны в любой момент, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в Баку в ходе встречи с делегацией во главе со специальным посланником Европейского союза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром.

Фактически, уже в присутствии европейских партнеров официальный Баку озвучивает угрозы по возобновлению войны, и это поведение вовсе не является неожиданностью, учитывая тот факт, что Алиеву сошло с рук заявление о «возвращении Еревана и Зангезура».

Достойно внимания то, что официальный Баку даже не скрывает причины своего недовольства: «Вместо того, чтобы заниматься расследованием следствий нагорно-карабахского конфликта, было бы лучше, если международные структуры, приложив все усилия для полного решения конфликта, занялись бы коренным устранением причин его возникновения», — отметил Гасанов. То есть, официальный Баку продолжает отвергать предложение по внедрению механизмов расследования и крайне недоволен тем, что посредники настаивают на выполнении данной договоренности, настолько недоволен, что просто угрожает войной.

Мюнхенские уроки Сержа Саргсяна

17 февраля президент РА Серж Саргсян принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. В ходе обсуждения на тему «Внутри или вне: страны между Россией и Европой» президент выступил с речью, Серж Саргсян коснулся проводимой Арменией в нынешних геополитических условиях внешней политики, эффективного взаимодействия республики с ЕАЭС и ЕС в рамках интеграционных процессов, региональных проблем и вызовов в аспекте безопасности, переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и препятствующей его продвижению деструктивной политики руководства Азербайджана.

«Обязательства, принятые в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, должны в самом деле жить от Ванкувера до Владивостока. Десять принципов заключительного пакета Хельсинки являются одним единым целым. Ни одно из них не должно отделяться или противопоставляться другим. …Вопиющим попранием духа Хельсинки является позиция Азербайджана по проблеме Нагорного Карабаха. Это особенно очевидно в стартовавший в соседней стране предвыборный период. Президент Алиев предъявляет ни больше, ни меньше как территориальные претензии в отношении столицы Армении Еревана, называя её исторической азербайджанской территорией. Бред, конечно, но в условиях молчания Европы такие недоразумения могут иметь очень серьёзные последствия», — отметил Саргсян.

В европейском городе – в ходе серьезнейшей конференции С. Саргсян, по сути, констатировал последствия толерантной позиции Европы в отношении карабахского конфликта и намекнул на ответственность ЕС.

Затронув тему деятельности Минской Группы ОБСЕ, С. Саргсян отметил, что проблема Нагорного Карабаха должна решиться как можно быстрее, мирным путем: «В этом вопросе нам содействуют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ – президенты Российской Федерации, Франции и Соединённых Штатов Америки. В основе ведущегося ими мирного процесса заложены три принципа международного права: неприменение силы и угрозы силой, равноправия народов и права на самоопределение и территориально целостности. Европейский союз в свою очередь многократно подтверждал, что поддерживает усилия и предложения сопредседателей. Усилия, направленные на разрешение Нагорно-Карабахской проблемы, могут служить примером того, как Россия, ЕС и США могут позитивно сопоставлять свои позиции во имя международного мира и безопасности. Наше желание, чтобы подобные общности проявлялись наиболее часто».

«Карабахцы тоже хотят жить свободно»

С. Саргян на Мюнхенской конференции по безопасности ответил также на вопросы участников, в том числе и на вопрос первого секретаря посольства Азербайджана в Германии Сади Джафарова об изоляции Армении и «оккупированных территориях Азербайджана». Президент РА начал с риторического вопроса. «…Хочу сначала задать один вопрос, и он слегка риторический: как вы считаете, если президент вашей страны высказывает территориальные стремления в отношении Еревана, 2800-летие основания которого мы будем отмечать в октябре этого года, каким образом может быть решена проблема Карабаха? По словам Саргсяна, карабахский вопрос может быть решен, а Джафаров, хоть президент Армении и сомневается в таком раскладе, может вернуться в Карабах или прилегающие районы только и только при условии, что руководство Азербайджана опомнится и откажется от своих далеких от реальности ожиданий.

«Вы хотите быть свободными и жить в Карабахе. Поверьте, что и карабахцы тоже хотят жить свободно, на своей исторической земле, они имеют многовековое наследие, которое не хотели бы уничтожать. А почему несколько районов Азербайджана оказались под контролем сил самообороны Карабаха – вы прекрасно знаете». Он отметил, что в свое время карабахцы цивилизованным методом провели референдум, обратились в Верховный совет СССР, чего требовал действующий закон Советского союза, чтобы Нагорно-Карабахская автономная область перешла из состава Азербайджана в состав Армении. В ответ, по словам Саргсяна, прежнее азербайджанское руководство попыталось оружием задушить это законное требование и желание карабахцев.

«Между прочим, должен сказать, что в то время все европейские структуры проявили очень позитивный подход и сказали – да, Нагорный Карабах должен самоопределиться. Но во время войны пловом не угощают, к сожалению. Я ненавижу войну, однако так получилось, что в целях самообороны мы были вынуждены создать зону безопасности».

Он снова подчеркнул, что Армения готова к мирному урегулированию карабахского вопроса, обращаясь к секретарю посольства Азербайджана в Германии: «Если вы продемонстрируете здравомыслие — я говорю не о народе Азербайджана, речь о руководстве Азербайджана — и действительно сядете за стол переговоров и поймёте, что эта проблема может решиться только и только на основании компромиссов. Я не хочу отнимать время участников, просто хочу сказать, что пора отрезвиться. Ереван имеет 2800- летнюю историю, армянский народ, как минимум, пять тысяч лет живет на своей исторической территории, и Азербайджан или другие народы, которые Бог знает, когда начали сами себя идентифицировать, не могут сломать волю армянского народа».

Если бы РФ, США и ЕС «помогли нам решить карабахский вопрос»

На мюнхенской конференции председатель и основатель группы «Евразия» Ян Бреммер задал вопрос Сержу Саргсяну: если мы вернёмся сюда через год или два года и вдруг выяснится, что тот же самый состав выступающих намного более позитивно оценивает отношения России и Европы и находящихся между ними стран, то что должно или может произойти, что бы нам позволило, чтобы мы получили лучший результат от обсуждения в этом составе?

«Я думаю, вернее, я уверен, что, конечно, такие обсуждения будут через год, два года. Но если я буду участником такого обсуждения, меня убедит, и я громко скажу, что отношения России, Соединённых Штатов и Евросоюза стали очень конструктивными, если в этом случае они бы решили, помогли нам решить проблему Нагорного Карабаха. Это стало бы очень важным обстоятельством. Как я сказал, это, наверное, одна из тех редких граней, которыми занимаются Соединённые Штаты, Евросоюз и Россия, имея одинаковое направление. Это было бы, действительно, доказательством. Доказательством не только для армян, для азербайджанцев, но и для всего мира». Отвечая на другой вопрос Яна Бреммера, С. Саргсян констатировал: «Азербайджанское самоуспокоение в том плане, что Армения изолирована – миф. Миф. Нет ничего подобного. И если бы Армения была изолирована, не имела бы более высокой средней заработной платы, чем Азербайджан, имея столько нефти, газа и прочего, могу привести и другие показатели, но уверен, что мы просто не можем изолироваться».

Так, на Мюнхенской конференции по безопасности Серж Саргсян затронул важную внешнеполитическую, касающуюся обеспечения безопасности тему – вопрос сотрудничества Россия-Запад в карабахском урегулировании.

А что будет с карабахским урегулированием, если отношения стратегического союзника Армении – России и США обострятся еще больше, а желание властей Армении — стать мостом между ЕАЭС и ЕС так и не станет реальностью? Это, наверное, уже другая тема для обсуждения.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

21.02.2018г