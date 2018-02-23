Баку говорит только о возвращении территорий, игнорируя другие принципы: Эдвард Налбандян ответил на вопросы в Европарламенте

«Армения не требует от партнеров поддерживать ее против Азербайджана», – в ответ на вопросы членов Европарламента на заседании Комиссии Европарламента по внешним отношениям 21 февраля заявил министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Продолжая отвечать на вопрос, касающийся урегулирования Карабахского конфликта, господин Налбандян отметил: «Наша позиция такова, что формат урегулирования конфликта – это Минская группа. И мандат на урегулирование конфликта у Минской группы. Позиция сопредседателей представлена в заявлениях президентов стран-сопредседателей».

Министр внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул то различие, которое имеется в подходах Азербайджана и Армении к вопросу урегулирования конфликта: «Армения принимает заявления и предложения стран-сопредседателей Минской группы. Однако Азербайджан до сих пор пытается не делать никаких ссылок на эти заявления. В ходе многочисленных саммитов Восточного партнерства Азербайджан даже угрожал применить вето, если в декларациях саммитов будет сделана ссылка на эти заявления».

Господин Налбандян напомнил, что сопредседатели в своих заявлениях неоднократно подчеркивали, что в вопросе урегулирования конфликта следует руководствоваться тремя принципами: неприменения силы и исключения угрозы применения силы, права на самоопределение и территориальной целостности. Глава МИД Армении отметил, что сопредседатели всегда заявляли, что в процессе решения конфликта нельзя отделять друг от друга эти принципы и их необходимо рассматривать в едином целом. В этом контексте Эдвард Налбандян подчеркнул, что окончательное урегулирование Карабахского конфликта должно состояться в итоге свободного волеизъявления народа Нагорного Карабаха.

Коснувшись поведения Азербайджана, господин Налбандян в Европарламенте заявил: «Азербайджанская сторона говорит только об одном принципе – территориальной целостности. Они говорят о возвращении территорий. Тогда как я снова повторяю – сопредседатели неоднократно заявляли, что все принципы следует рассматривать в единстве».

Отвечая на вопрос о том, было ли оказано давление на Армению во время членства в ЕАЭС, господин Налбандян вспомнил эпизод: «Когда было решено, что Армения вступает в ЕАЭС, на следующий же день я прибыл в Брюссель. От имени Армении я сообщил, что мы готовы подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, но мне сказали, что это невозможно, так как ЕАЭС не может быть конкурентом составной части Соглашения об ассоциации – договору о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Я сказал: откуда вы знаете, тогда ЕАЭС не было еще? Мы предложили подписать только политическую часть. Нам ответили, что это невозможно. Но спустя годы стало ясно, что наша позиция «и-и» возможна».

Коснувшись армяно-турецких отношений, Эдвард Налбандян констатировал, что Турция ставит предусловия и спустя девять лет она не смогла ратифицировать армяно-турецкие протоколы.

В ответ на вопрос о военном присутствии России в Армении господин Налбандян сказал, что сама Армения попросила Россию разместить у себя российскую базу. Он заверил, что присутствие российской военной базы вместе с вооруженными силами Армении является гарантом безопасности Армении.

Эдвард Налбандян, напомнив о заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Ереван является исторической территорией Азербайджана, задал риторический вопрос: «Представляете, какая ситуация в регионе? И потому с точки зрения Армении, присутствие России в Армении – тот фактор, который обеспечивает в регионе стабильность и безопасность».