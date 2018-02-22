Реакция РФ и США на фоне заявлений Алиева об «исторических землях» Зангезура и Еревана

Доклад Национальной разведки США

На прошлой неделе директор Национальной разведки США Дэниел Коутс выступил с традиционным ежегодным докладом на слушаниях в Комитете по вопросам разведки сената США, представив документ под названием «Всемирная оценка угроз». В нем отмечается, что нацразведка США не исключает обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха в 2018 году. В докладе есть абзац, посвященный карабахскому урегулированию: «Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может перейти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может вовлечь Россию для оказания поддержки своему региональному союзнику. Нежелание сторон идти на компромисс, растущее внутреннее давление, военная модернизация Азербайджана, а также приобретение Арменией нового российского оружия могут привести к широкомасштабным военным действиям в 2018 году».

На фоне милитаристских заявлений Алиева, а также территориальных претензий к Армении необходимо констатировать: нацразведка США не исключает обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Следует отметить, что со стороны Соединенных Штатов, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, после последнего скандального заявления Алиева, это единственная реакция, в которой ничего не говорится о том, какая из сторон заинтересована в возобновлении военных действий: Азербайджан не указывается как сторона, из-за которой мирные переговоры зашли в тупик.

Реакция Москвы, «разъяснение» Баку

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ затронула карабахскую тематику, заявив: Москва «искренне надеется», что нагорно-карабахский конфликт найдет свое решение. Во время брифинга, отвечая на вопрос о том, есть ли у МИД России ожидания, что после предстоящих весной президентских выборов в России, Армении и Азербайджане карабахский конфликт будет решен либо в процессе урегулирования хотя бы будет зафиксирован прогресс, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сказала: «Как вы знаете, мы уделяем этому пристальное внимание, а самое главное — активно участвуем в работе по реализации всего того, что было намечено сторонами». На вопрос о том, как Россия, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, расценивает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Ереван, и не только Ереван, «является исконной азербайджанской территорией, и возвращение исторических земель является стратегической целью Азербайджана», Захарова, согласно официальному сайту МИД РФ, отметила: «В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана на съезде правящей партии. Мы прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряженные. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности».

Хотя, будучи стратегическим союзником Армении, реакция России должна была бы быть более жесткой, тем не менее, на данный момент на заявление Алиева у нас есть только негативная реакция России.

Стоит отметить, что реакция Баку на слова представителя внешнеполитического ведомства России в связи с заявлением Алиева была весьма бурной: «Учитывая стратегические партнерские связи, а также диалог на высоком уровне между Азербайджаном и Россией, мы считаем неправильным такого рода отношение к словам главы государства»,- заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, отметив, что «проводимая президентом Ильхамом Алиевым политика служит обеспечению регионального мира и безопасности, усилению регионального сотрудничества и устранению потенциальных региональных рисков».

По утверждению Гаджиева, на съезде партии «Ени Азербайджан» Алиев говорил «не о возвращении исторических земель Азербайджана, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли». «Выступление главы государства было переведено на многие языки, в том числе на русский, и распространено в СМИ», — заявил Гаджиев, добавив, что «когда выражаешь отношение к какому-то вопросу, следует не вырывать слова из контекста и ссылаться не на СМИ Армении и субъективные мнения политиков и дезинформацию, а на аутентичный первоисточник».

Арцах готов взять на себя свою долю ответственности

19 февраля на ежегодной итоговой пресс-конференции министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян подчеркнул необходимость расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и внедрения механизмов расследования приграничных инцидентов — с целью создания конструктивной атмосферы в переговорном процессе. «Для достижения реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта необходимо восстановление полноформатных переговоров с участием Республики Арцах на всех его этапах. Полноценное участие Арцаха в переговорах повысит эффективность мирного процесса. Власти Арцаха продолжают выступать за полноправное участие в процессе и готовы де-юре взять на себя свою долю ответственности за поддержание региональной стабильности и судьбу региона в целом», — отметил Масис Маилян.

Обобщение темы – в номере «Аравот» от 21 февраля.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

20.02.2018г