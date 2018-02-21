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17:09 | Февраль 21 2018

США буду продолжать работу по мирному урегулированию Карабахского конфликта: Роберт Секута

США буду продолжать работу по мирному урегулированию Карабахского конфликта: Роберт Секута

США как посредник в рамках Минской группы ОБСЕ прилагает все усилия для урегулирования Карабахского конфликта. Об этом сегодня заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута, отметив, что в этом году исполняется 30 лет со дня начала конфликта, передает агентство Turan.

«Конечно, важно помнить прошедшие события и извлекать уроки из прошлого. Но еще важнее строить лучшее будущее. Именно с этой точки зрения США, как посредник, делают все возможное, чтобы привести стороны к работе над мирным урегулировании конфликта», — сказал посол, выступая перед журналистами на церемонии по вручению книг средней школы в поселке Гала.

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Рубрики: Международные

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