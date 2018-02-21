«Если для журналистов будет усложнен вход в мэрию, это будет считаться воспрепятствованием их деятельности»: Ашот Меликян

«Если представителей средствам массовой информации усложнят вход в мэрию, окажутся под запретом условия их работы, если будут предусмотрены дополнительные ограничения, это будет считаться необоснованным вмешательством в работу средств массовой информации», – подчеркнул вчера в беседе с Aravot.am председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.

Он заметил, что в органах местной власти не предусмотрена процедура аккредитации журналистов, поскольку эти органы должны работать открыто. «Как только власти сталкиваются с проблемами, они в первую очередь направляют ограничения против прессы и журналистов».

По словам г-на Меликяна, инициатива правительства о проведении в будущем закрытых заседаний стала плохим примером для государственных органов, в данном случае для органов местного самоуправления.

Председатель Комитета по защите свободы слова отметил: «По оценкам Freedom House, армянские средства массовой информации не являются свободными, мы находимся в списке стран с несвободной прессой, другое дело, что онлайн-СМИ считаются более свободными, чем традиционные СМИ.

В последние годы, по нашим данным, имеется тенденция к ухудшению, цифры за 2017 год намного хуже, так как в сравнении с 2016 годом наблюдался рост как физического насилия, так и преследований. Этот год только начался, но имеется ряд препятствий, ряд осложнений, свидетельствующих о негативных тенденциях, но возможность исправить положение еще не упущена».