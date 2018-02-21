Фракция «Елк» Совета старейшин Еревана: действующие регламентирующие нормы несоразмерно ограничивают работу с СМИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

19 февраля во время рабочего совещания в мэрии Еревана мэр Тарон Маргарян поручил разработать рекомендации по регулированию норм работы журналистов в административных зданиях мэрии Еревана. Очевидно, что данное поручение является следствием недавних событий вокруг мэрии, которые направлены на ограничение законной деятельности журналистов.

Фракция «Елк» Ереванского Совета старейшин объявляет, что действующие регламентирующие нормы несоразмерно ограничивают работу членов совета со средствами массовой информации, и поэтому фракция отвергает новые, более ограничительные правила.

В то же время мы отмечаем, что в этом контексте любое регулирование деятельности СМИ в административных зданиях и подведомственных организациях общины Еревана должно исходить из Конституции РА, соответствующих положений Закона РА «О свободе информации» и Закона о местном самоуправлении в Ереване.

Настоящим призываем Тарона Маргаряна воздержаться от регулирующих норм в ущерб прозрачности и подотчетности деятельности Ереванской мэрии.

Пресс-служба фракции «Елк»